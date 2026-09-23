«حتحوت» يكشف تفاصيل تحليل لجنة الحكام للحالات التحكيمية

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل تحليل لجنة الحكام للحالات التحكيمية في مباريات الدوري المصري، موضحًا التعديلات التي تتبعها اللجنة في صياغة تقييمها للقرارات التحكيمية.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات إذاعية، إن لجنة الحكام أصدرت تحليلها للحالات التحكيمية، مشيرًا إلى أنها تحاول تقليل استخدام عبارة «أخطأ الحكم»، واستبدالها بعبارات مثل «القرار الصحيح» عند تقييم الحالات.

وأوضح حتحوت أن لجنة الحكام أكدت أن قرار طرد لاعب وادي دجلة خلال مواجهة المقاولون العرب كان غير صحيح، في إشارة إلى وجود خطأ في تقدير الحالة من جانب الحكم.

وأضاف أن اللجنة أشادت في المقابل بالحكم إبراهيم محمد، بسبب تأخيره إطلاق صافرة إيقاف اللعب واستمراره في متابعة الهجمة، وهو ما سمح لبيراميدز بمواصلة اللعب وتسجيل هدف صحيح.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تحليل الحالات التحكيمية ومراجعة القرارات التي شهدتها مباريات الدوري المصري.