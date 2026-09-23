النقابة التونسية للمهن الموسيقية توضح موقفها من واقعة الزيارة غير المنسقة إلى نقابة الموسيقيين المصرية

أصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية بياناً موجهاً إلى نقيب المهن الموسيقية في جمهورية مصر العربية، الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس النقابة، أكدت فيه تمسكها بعمق العلاقات الفنية التي تجمع تونس ومصر، وحرصها على تعزيز التعاون بين الفنانين والموسيقيين في البلدين.



وجاء البيان على خلفية ما وصفته النقابة بـ«زيارة غير منسقة» لإحدى الجهات النقابية إلى مصر، موضحة أن أي نشاط أو تحرك مشترك بين المؤسسات النقابية ينبغي أن يتم، وفقاً لموقفها، من خلال تنسيق رسمي وكتابي مسبق وترتيبات واضحة بين الطرفين.



وأكدت النقابة التونسية أن المبادرات الفردية التي تتم خارج الأطر الرسمية المعتمدة «لا تمثلها ولا تلزمها»، معربة عن أسفها لما قد يكون نتج عن الواقعة من سوء فهم، ومشددة على أنها حادثة عرضية ومعزولة لا ينبغي أن تؤثر في العلاقات القائمة بين الجانبين.



وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة تضامنها مع الفنان مصطفى كامل ونقابة المهن الموسيقية المصرية، معربة عن رفضها لما وصفته بـ«أشكال الإساءة» التي طالت شخصه والمؤسسة التي يرأسها، ودعت إلى تجنب ما اعتبرته «المهاترات والمناكفات» التي قد تؤثر في طبيعة العلاقات الفنية والنقابية بين تونس ومصر.

وشددت النقابة التونسية في بيانها على تمسكها بوحدة الصف الفني العربي، مؤكدة أن العلاقات بين الفنانين والمؤسسات النقابية في البلدين يجب أن تقوم على الاحترام والتنسيق والحوار.



وفي ما يتعلق بمستقبل التعاون، جددت النقابة التونسية للمهن الموسيقية رغبتها في تطوير العلاقات مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، واقترحت العمل على عدد من الملفات المشتركة، من بينها توطيد العلاقات بين النقابتين، وتبادل الخبرات في مجالات حماية حقوق الفنان وتنظيم المهنة، إلى جانب تنظيم مهرجانات وفعاليات فنية مشتركة وتبادل الزيارات والوفود.



كما اقترحت النقابة تنظيم دورات تكوينية تستهدف الشباب، وتعزيز التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلاً عن بحث إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة من شأنها تنظيم عمل الفنانين التونسيين في مصر والمصريين في تونس، بما يساهم في حماية حقوقهم وتسهيل الإجراءات والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم.



واختتمت النقابة بيانها بتوجيه الشكر إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية، معربة عن تقديرها لما وصفته برحابة الصدر والحرص على التعاون المشترك والحفاظ على وحدة الأسرة الفنية العربية.

كما أعربت عن تطلعها إلى عقد لقاء قريب بين الطرفين، بهدف بحث الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز التعاون النقابي والفني بين تونس ومصر.