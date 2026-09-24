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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. الجيش يحبط محاولة حوثية لقطع الشريان الوحيد الرابط بين تعز وعدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي عبر منطقتي الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، جنوب البلاد، في محاولة لقطع الشريان الوحيد لمحافظة تعز، الذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت، في بيان، أنها أجبرت الميليشيا بعد اشتباكات عنيفة على "التراجع والانسحاب بعد تكبيدها خسائر فادحة".

وأفاد مصدر عسكري في محور طور الباحة بأن القوات المسلحة تمكنت من تأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين بعد زوال الخطر الناجم عن محاولة التسلل.

وحاولت عناصر حوثية التسلل عبر سائلة هيجة العبد من جهة الأكبوش، بهدف استهداف الطريق الحيوي والتمركز في مواقع قريبة منه، في محاولة لقطع الطريق أمام حركة المسافرين.

وأوضح المحور أن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية قصف بثلاث غارات مواقع وتحصينات العدو الحوثي في جبهتي الأكبوش والاحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز.

كما طمأنت قيادة محور طور الباحة المواطنين والسائقين بأن طريق هيجة العبد آمنة وسالكة، ولا يوجد ما يعوق حركة المرور، مؤكدة أن حركة الشاحنات والسيارات تسير بشكل طبيعي.

وتسعى ميليشيا الحوثي لقطع طريق "هيجة العبد" المنفذ الوحيد لتدفق الإمدادات والمواد الأساسية لمحافظة تعز، لمحاولة إطباق الحصار الكلي على المدينة والمناطق المجاورة، وعزل المحافظة عن العاصمة المؤقتة عدن.

وتخضع منطقة المقاطرة عسكريا لقوات وطنية تم تنظيمها تحت قيادة "محور طور الباحة" الذي يمتد نطاق مسئوليته في مديريات طور الباحة والمقاطرة محافظة لحج ومديرية الشمايتين التابعة إداريا لمحافظة تعز.

هذا المحور العسكري يتبع المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها في عدن، وتنتشر ضمن جغرافيا عملياته وحدات من قوات "درع الوطن" ومن "ألوية العمالقة الجنوبية".

القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي محافظة تعز محافظة لحج العاصمة المؤقتة عدن ألوية العمالقة الجنوبية

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