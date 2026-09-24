التجديف المصري يعزز التعاون مع هولندا ويكرم بطلة العالم ملك غانم

عزز الاتحاد المصري للتجديف جسور التعاون والصداقة مع هولندا، خلال مشاركته في فعالية «Cycling Culture – Between Egypt and the Netherlands»، التي استضافتها سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، بحضور السفير بيتر مولينا، سفير هولندا لدى مصر، والسيدة إيفا ويتيمان، نائبة رئيس البعثة الهولندية.

وشهدت الفعالية تقديم السفير الهولندي هدية تذكارية إلى اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فيما قدم القماطي درع الاتحاد للسفير، بمشاركة اللواء المهندس حاتم قنديل والمهندس إبراهيم أيوب، عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

كما حرص الاتحاد على تكريم البطلة المصرية ملك غانم، تقديرًا لإنجازها في بطولة العالم للتجديف بأمستردام 2026، بعدما حققت المركز السابع عالميًا في منافسات PR1 Women’s Single Sculls.

وأكد اللواء شريف القماطي أن الاتحاد حريص على توسيع دائرة التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير رياضة التجديف ودعم أبطال مصر في المحافل الدولية.

وقال القماطي: «الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب، ونسعد دائمًا بتعزيز العلاقات مع الجانب الهولندي، كما نفخر بما حققته ملك غانم من إنجاز عالمي يؤكد قدرة أبطال مصر على المنافسة في أكبر المحافل الدولية».

وشهدت الفعالية حضور ساهر رفعت، مدرب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، ووليد عبد المنعم، رئيس لجنة البروتوكولات والشراكات بالاتحاد، إلى جانب مروة سليمان، التي حرصت على دعم ومساندة البعثة المصرية خلال بطولة العالم بأمستردام.