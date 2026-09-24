قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال تركيا بقوة 5.1 ريختر.. هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان
3 مليارات جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل خسائر نشاط كرة القدم في الزمالك خلال 3 سنوات
الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة من طراز FH - 95
رويترز: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق تركيا
التعليم: المراحل الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة حققت تقدما كبيرا
763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا
إعلان من "التنظيم والإدارة" بشأن مسابقة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر.. تفاصيل
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 24-9-2026
رئيس الوزراء الفلسطيني: أولويتنا الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى التعافي المبكر
«الصحة» و«الاستعلامات» تضعان خريطة عمل لمواجهة التحديات السكانية في 10 محافظات
أول تعليق من الكرملين على دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة
بعد شهور من الانخفاض.. هل ترتفع أسعار الدواجن والبيض مع دخول الشتاء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التجديف المصري يعزز التعاون مع هولندا ويكرم بطلة العالم ملك غانم

التجديف المصري
التجديف المصري
عبدالله هشام

عزز الاتحاد المصري للتجديف جسور التعاون والصداقة مع هولندا، خلال مشاركته في فعالية «Cycling Culture – Between Egypt and the Netherlands»، التي استضافتها سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، بحضور السفير بيتر مولينا، سفير هولندا لدى مصر، والسيدة إيفا ويتيمان، نائبة رئيس البعثة الهولندية.

وشهدت الفعالية تقديم السفير الهولندي هدية تذكارية إلى اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فيما قدم القماطي درع الاتحاد للسفير، بمشاركة اللواء المهندس حاتم قنديل والمهندس إبراهيم أيوب، عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

كما حرص الاتحاد على تكريم البطلة المصرية ملك غانم، تقديرًا لإنجازها في بطولة العالم للتجديف بأمستردام 2026، بعدما حققت المركز السابع عالميًا في منافسات PR1 Women’s Single Sculls.

وأكد اللواء شريف القماطي أن الاتحاد حريص على توسيع دائرة التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير رياضة التجديف ودعم أبطال مصر في المحافل الدولية.

وقال القماطي: «الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب، ونسعد دائمًا بتعزيز العلاقات مع الجانب الهولندي، كما نفخر بما حققته ملك غانم من إنجاز عالمي يؤكد قدرة أبطال مصر على المنافسة في أكبر المحافل الدولية».

وشهدت الفعالية حضور ساهر رفعت، مدرب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، ووليد عبد المنعم، رئيس لجنة البروتوكولات والشراكات بالاتحاد، إلى جانب مروة سليمان، التي حرصت على دعم ومساندة البعثة المصرية خلال بطولة العالم بأمستردام.

الاتحاد المصري للتجديف سفارة مملكة هولندا السفير الهولندي منتخب التجديف منتخب مصر للتجديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

سكن لكل المصريين 9

الإيجار يبدأ من1500.. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

خوان بيزيرا

إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا

حسام عبد المجيد

وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي

استشاري : اختلاف نظرة الأجيال للسيستم والبحث عن الذات يغذي صراع الأجيال

صورة ارشيفية

أسعار الغاز الأوروبي تقفز 4.2% مع تضاؤل آمال التوصل لاتفاق بشأن هرمز

زراعة الكلى

الصحة: عدم توافق المتبرع لا يعني بالضرورة استحالة زراعة الكلى

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد