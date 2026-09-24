أحمد السيد: الأهلي لا يقف على أي لاعب.. وهذه سياسته في تجديد العقود

كشف أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، عن سياسة النادي الحالية بشأن تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء حددت سقفًا للرواتب، وأن جميع اللاعبين يتم التعامل معهم وفقًا لهذه السياسة.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»: «مش كل لاعب عايز يجدد في الأهلي يحط شروط، والأهلي بيشتغل صح حاليًا بوضع سقف معين للرواتب، إمام عاشور جدد بنفس السياسة الجديدة للأهلي، وكل اللاعبين هيجددوا بنفس النظام، والأهلي لا يقف على أي لاعب».

وأضاف: «في خط الدفاع هناك أخطاء دفاعية في وجود ياسر إبراهيم، والأهلي محدد سقف معين للرواتب وبيتحرك في هذا الحد، وأعتقد أن الأهلي سيصل لاتفاق مع ياسر إبراهيم في الفترة المقبلة».

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن ياسر إبراهيم يمثل عنصرًا مهمًا في صفوف الفريق، قائلًا: «ياسر إبراهيم لاعب مهم للأهلي، وأتمنى بقاءه في الفريق، وسيكون فيه حل أكيد بين الطرفين للتجديد، ودفاع الأهلي لا يتحمل رحيل اللاعب».

وتابع: «لكن أيضًا قد يتم تجديد عقد لاعب يتسبب في مشكلة في غرفة الملابس، والعرض المقدم لياسر إبراهيم مناسب جدًا، وهو سيحصل على جزء من راتبه، والجزء الآخر مرتبط بالبطولات».

أحمد السيد يتحدث عن محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة

وتطرق أحمد السيد للحديث عن عدد من المدافعين، مشيدًا بإمكانيات محمد عبدالمنعم، ومؤكدًا تمسكه سابقًا باستمرار رامي ربيعة مع الأهلي.

وقال: «محمد عبدالمنعم لاعب كبير جدًا وكرته حلوة، ويُعتمد عليه في خط الدفاع، وأنا مقتنع أيضًا برامي ربيعة، وكنت أرفض فكرة رحيله عن الأهلي، وهو لاعب راجل».

تطوير قطاع الناشئين في الأهلي

كما كشف أحمد السيد عن تحركات النادي لتطوير قطاع الناشئين، بهدف الاستفادة من المواهب وتصعيدها إلى الفريق الأول.

وقال: «نعمل في الأهلي على تطوير قطاع الناشئين من أجل تصعيد بعض المواهب للفريق الأول، وتم التعاقد مع خبير أجنبي».

وتأتي تصريحات أحمد السيد في ظل سياسة واضحة داخل الأهلي بشأن وضع سقف للرواتب، بالتزامن مع مفاوضات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، ومن بينهم ياسر إبراهيم، مع اعتماد جزء من المقابل المالي على الحوافز والبطولات.