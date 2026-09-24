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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة تونس وأوغندا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب تونس
منتخب تونس
رباب الهواري

يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوغندا، اليوم الخميس، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، في مباراة يسعى خلالها نسور قرطاج إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة.

ويحتضن ملعب حمادي العقربي المباراة المرتقبة بين تونس وأوغندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات القارية، وسط رغبة من المنتخبين في تحقيق الفوز وتعزيز فرصهما مبكرًا في المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة.

مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثامنة من التصفيات، إلى جانب منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا، حيث يخوض كل منتخب مواجهاته على مدار 6 جولات من أجل جمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا، تم توزيعها على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتنافس أفراد كل مجموعة فيما بينهم بنظام الذهاب والإياب.

ويضمن صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، ما يمنح مباراة تونس وأوغندا أهمية كبيرة في بداية مشوار المنتخبين بالتصفيات.

موعد مباراة تونس وأوغندا اليوم

من المقرر أن تقام مباراة تونس وأوغندا اليوم، الخميس 24 سبتمبر، على ملعب حمادي العقربي، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و8:00 مساءً بتوقيت تونس.

ويتطلع منتخب تونس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية، بينما يأمل منتخب أوغندا في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على المنافسة بقوة ضمن المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة تونس وأوغندا عبر قناة بي إن سبورتس 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتولى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث المباراة، التي ينتظرها عشاق الكرة التونسية والأفريقية مع انطلاق مشوار التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من البطولة القارية.

منتخب تونس تصفيات أمم أفريقيا أوغندا أخبار الرياضة

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