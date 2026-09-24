قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 40 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
كل ما تريد معرفته عن البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية لطلاب المدارس
فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق
خاص.. خسائر 120 مليار دولار.. خبير يمني: أسعار السلع زادت بنسبة 500% بسبب تمرد الحوثيين
إثيوبيا على حافة الانفجار.. جوتيريش يدق ناقوس الخطر بعد الاشتباكات في تيجراي
رقصت بملابس خادشة.. كواليس القبض على صانعة محتوى بالجيزة
قتلى وجرحى .. غارة باكستانية على قندهار الأفغانية فجرا
الأرصاد: طقس أكثر اعتدال مقارنة بالصيف.. ومتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على عدة مناطق
موعد والقناة الناقلة لمباراة البرتغال وويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية
تقلبات جوية في الطريق.. أمطار رعدية تصل للقاهرة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة
كرتونة البيض تقترب من 150 جنيهًا.. تعرّف على أسباب الزيادة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. أعلى سعر للشراء 51.59 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كرتونة البيض تقترب من 150 جنيهًا.. تعرّف على أسباب الزيادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة تحركًا ملحوظًا في الأسواق، وسط تزايد الطلب مع بداية العام الدراسي وتراجع المعروض نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الماضية، في وقت يؤكد فيه المنتجون أن الارتفاع الحالي لا يمثل زيادة سعرية مبالغًا فيها، وإنما يأتي في إطار تصحيح أوضاع القطاع بعد فترة طويلة من الخسائر.

خسائر المنتجين وراء تحرك الأسعار

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن الارتفاع الأخير في أسعار البيض يأتي بمثابة «تصحيح وضع» بعد نحو 6 أشهر تكبد خلالها المنتجون خسائر كبيرة، نتيجة بيع كرتونة البيض بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

وأوضح، خلال برنامج «يحدث في مصر»، أن سعر كرتونة البيض من المزرعة كان يتراوح خلال تلك الفترة بين 60 و70 جنيهًا، في حين كانت تكلفة إنتاجها تصل إلى نحو 110 و115 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر متراكمة للمنتجين.

وأشار إلى أن استمرار هذه الخسائر دفع بعض المنتجين إلى تقليص حجم الإنتاج، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التشغيل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض في الأسواق وتحرك الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

125 جنيهًا سعرًا عادلًا للمنتج

وأكد نبيل أن السعر العادل من وجهة نظر المنتجين يبلغ نحو 125 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، على أن يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 150 جنيهًا، بما يوفر هامش ربح يسمح للمنتج بالاستمرار في النشاط والتوسع في الإنتاج.

سعر البيض اليوم

وأوضح أن سعر الكرتونة في المزرعة خلال الأسبوع الأخير تراوح بين 100 و110 جنيهات، مقارنة بنحو 60 إلى 70 جنيهًا قبل نحو 3 أسابيع.

وأضاف أن سعر الكرتونة للمستهلك يتراوح حاليًا بين 130 و140 جنيهًا، وفقًا للمنطقة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تمثل، من وجهة نظره، زيادة سعرية حقيقية، وإنما تأتي في إطار «تصحيح وضع» للمنتجين.

ارتفاع تكلفة الأعلاف يضغط على الإنتاج

ولفت رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن خامات الأعلاف شهدت زيادات عالمية تراوحت بين 30% و40%، موضحًا أن نحو 95% من خامات الأعلاف المستخدمة في التصنيع المحلي يتم استيرادها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج البيض.

تناول البيض والخرف

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكرتونة حاليًا تتجاوز 115 جنيهًا، موضحًا أن الحديث عن زيادة سعرية فعلية يبدأ، من وجهة نظره، عندما يتجاوز سعر الكرتونة 130 جنيهًا.

بداية الدراسة ترفع الطلب على البيض

وأوضح نبيل أن البيض من السلع الطازجة التي تتأثر سريعًا بحركة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن بداية الدراسة ساهمت في زيادة معدلات الاستهلاك وتحريك الأسعار.

وأكد أن المستهلك المصري ينظر إلى البيض باعتباره أحد أرخص مصادر البروتين، فضلًا عن قيمته الغذائية وأهميته بالنسبة للأطفال خلال فترة الدراسة.

وبحسب رئيس شعبة بيض المائدة، تزامنت زيادة الطلب مع انخفاض المعروض نتيجة تراجع الإنتاج خلال الفترة التي تعرض فيها المنتجون لخسائر، وهو ما أدى إلى تحرك الأسعار من مستوياتها السابقة.

أسعار البيض في مصر اليوم

متى تتحول الزيادة إلى ارتفاع سعري حقيقي؟

واختتم نبيل بالتأكيد على أن المستويات الحالية للأسعار لا تعكس، من وجهة نظر المنتجين، زيادة سعرية حقيقية، وإنما محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تعرض لها المنتجون خلال الأشهر الماضية، موضحًا أن تكلفة إنتاج الكرتونة تتجاوز حاليًا 115 جنيهًا، وأن تجاوز السعر حاجز 130 جنيهًا هو ما يمكن اعتباره بداية لزيادة سعرية فعلية.

أسعار البيض البيض منتجي الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

سكن لكل المصريين 9

الإيجار يبدأ من1500.. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

صلاح

بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح

ترشيحاتنا

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية

بعد ارتفاع تكلفة السولار عالميا.. توقعات بزيادة أسعار البنزين والوقود

والدولار

خبير اقتصادي: الحرب أبطأت بعض القطاعات.. وأخرى حققت أرباحًا استثنائية والدولار تحت السيطرة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد