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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا واضحا بعد تذبذبات واضحة مابين ارتفاع وانخفاض خلال الآونة الأخيرة إلا انها استقرت بالمزرعة بسعر 68 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 68 جنيهًا بالمزرعة  ،وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها   كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 70 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيه .


كذلك  انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  105 جنيه بعدما كان سعرها 120 جنيهًا وتصل للمستهلك 115 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170 و  200جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

ومن جانبه أوضح علاء فاروق وزير الزراعة، ان صناعة الدواجن في مصر، تحولت بفضل الجهود المشتركة إلى قاطرة واعدة للتصدير، معربا عن فخره بما حققه هذا القطاع من أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الدواجن ليصل إلى 1.6 مليار طائر بنسبة نمو تجاوزت 14%، كما قفز إنتاج بيض المائدة ليتخطى حاجز 16 مليار بيضة، وبإجمالي استثمارات في هذا القطاع تجاوزت 200 مليار جنيه، لافتا إلى ان هذه الطفرة الإنتاجية ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والمستدام، والانتقال بقوة وبخطى ثابتة نحو مرحلة "فائض الإنتاج والتصدير"؛ حيث نجحت المنتجات الداجنة ومصنعاتها في الوصول إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، بجانب القفزة الكبيرة في صادرات محضرات أعلاف الحيوانات والتي حققت نحو 219 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى فقط من العام الجاري.


وتابع الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التحول نحو "منظومة التصنيع والتصدير المتكاملة والذكية"، مؤكداً تقديم حزمة تسهيلات تشمل تبسيط إجراءات التراخيص، ودعم المربين مالياً وفنياً بالتعاون مع البنوك الوطنية لتحويل العنابر إلى النظام المغلق، وتفعيل منظومة "الشرائح الخضراء" (Green Channel)لتسريع الفحص المعملي للمنتجات المُصدرة. كما شدد على محورية التوسع في التصنيع المحلي لإضافات الأعلاف واللقاحات لتقليص الفاتورة الاستيرادية وضبط الأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية الاستباقية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لضمان أعلى معايير الجودة.


وأكد "فاروق" على ان رؤية مصر القائمة على التكامل الإقليمي مع القارة الأفريقية في إطار اتفاقية (AFCFTA)، من خلال بناء شراكات استراتيجية، وإنشاء مزارع مشتركة، ونقل الخبرات المصرية في الأمن الحيوي لتحقيق السيادة الغذائية القارية. وأكد التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتصدير عبر تذليل العقبات البيروقراطية، وفتح قنوات دبلوماسية وتجارية مباشرة، وتقديم حوافز تشجيعية للشركات الوطنية، موجهاً الشكر للقائمين على المؤتمر والشركات الراعية، ومُعرباً عن تطلعه لأن تُسفر الجلسات عن توصيات عملية تدفع بالقطاع نحو العالمية.

أسعار الدواجن أسعار الدواجن البيضاء سعر كيلو البانيه سعر كرتونة البيض صناعة الدواجن

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