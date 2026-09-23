باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع تأصيل الدواجن بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بدء الأعمال الإنشائية بمشروع تأصيل الدواجن بمنطقة النقب بالخارجة، والمقام على مساحة 4381 فدانًا باستثمارات تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على جاهزية مكونات المشروع، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على الأعمال الجارية بالموقع ومكونات المشروع، الذي يضم 12 محطة إنتاج متخصصة في تربية «جدود» التسمين، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 150 ألف طائر للدورة الإنتاجية، حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محطة تضم 4 عنابر تربية ومحطة تحلية مياه بنهاية العام الحالي توفر 150 فرصة عمل من أبناء المحافظة خلال هذه المرحلة، على أن يتضاعف العدد خلال مراحل التشغيل والإنتاج القادمة. كما تابعت أعمال تجهيز الموقع واستكمال الإنشاءات التي تضم خزانات المياه وآبار الري واستراحات.

ووجهت المحافظ بتذليل أي معوقات تواجه المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية الخدمات والمرافق الأساسية المطلوبة لتيسير منظومة العمل بالموقع.