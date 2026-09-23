طرد محمود صابر.. تحذير لـ منتخب مصر من حكم مباراة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي مالاوي وجنوب السودان.

الكيني بيتر واويرو حكمًا لمباراة مصر وأنجولا

وأسند «كاف» مهمة إدارة مباراة مصر وأنجولا إلى الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو، ويعاونه كل من: الحكم المساعد الأول: ستيفن إليعازر أونيانغو ييمبي، الحكم المساعد الثاني: جيلبرت كيبكويتش شيرويوت، الحكم الرابع: ديكنز ميميسا نياجرووا.



من هو بيتر واويرو حكم مباراة مصر وأنجولا

وسبق وأدار بيتر واويرو صاحب الـ 44 عاما مباراة واحدة لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية يونيو 2024 وانتهت بفوز مصر 1-2

أدار مباراة مصر والمغرب بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي انتهت بفوز أسود أطلس 1-2، وشهدت المباراة طرد محمود صابر في الدقيقة 18 من بداية المباراة.

سبق وأدار الكيني 4 مباريات للأهلي ومباراة لبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا، بجانب مباراتين للزمالك في الكونفدرالية.

ومع منتخب أنجولا سبق وأدار مباراتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025/2026 أمام زيمبابوي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

