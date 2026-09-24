مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 عدد من المباريات الهامه أبرزها مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
4:00 ناميبيا × الكونغو
7:00 الكونغو الديمقراطية × غينيا الاستوائية – قناة بي إن سبورتس 2
7:00 موريتانيا × أفريقيا الوسطى – قناة بي إن سبورتس 2
7:00 ليبيا × بوتسوانا – قناة بي إن سبورتس 1
10:00 كوت ديفوار × غانا – قناة بي إن سبورتس 7
10:00 سيراليون × زيمبابوي – قناة بي إن سبورتس كونكت
10:00 الكاميرون × جزر القمر – قناة بي إن سبورتس 8
10:00 تونس × أوغندا – قناة بي إن سبورتس 1
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
7:00 آندورا × مالطا – قناة بي إن سبورتس 3
9:45 هولندا × ألمانيا – قناة بي إن سبورتس 2
9:45 صربيا × اليونان – قناة بي إن سبورتس 6
9:45 النرويج × الدنمارك – قناة بي إن سبورتس 4
9:45 البرتغال × ويلز – قناة بي إن سبورتس 3
9:45 النمسا × الكيان العبري – قناة بي إن سبورتس ENG 2
9:45 كوسوفو × آيرلندا – قناة بي إن سبورتس 5
9:45 ليشتنشتاين × ليتوانيا – قناة بي إن سبورتس XTRA 1
مواعيد مباريات كأس الخليج
6:00 الإمارات العربية المتحدة × اليمن – قناة أبوظبي الرياضية 1
9:00 قطر × البحرين – قناة الكأس 1