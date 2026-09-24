مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 عدد من المباريات الهامه أبرزها مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا



4:00 ناميبيا × الكونغو

7:00 الكونغو الديمقراطية × غينيا الاستوائية – قناة بي إن سبورتس 2

7:00 موريتانيا × أفريقيا الوسطى – قناة بي إن سبورتس 2

7:00 ليبيا × بوتسوانا – قناة بي إن سبورتس 1

10:00 كوت ديفوار × غانا – قناة بي إن سبورتس 7

10:00 سيراليون × زيمبابوي – قناة بي إن سبورتس كونكت

10:00 الكاميرون × جزر القمر – قناة بي إن سبورتس 8

10:00 تونس × أوغندا – قناة بي إن سبورتس 1

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



7:00 آندورا × مالطا – قناة بي إن سبورتس 3

9:45 هولندا × ألمانيا – قناة بي إن سبورتس 2

9:45 صربيا × اليونان – قناة بي إن سبورتس 6

9:45 النرويج × الدنمارك – قناة بي إن سبورتس 4

9:45 البرتغال × ويلز – قناة بي إن سبورتس 3

9:45 النمسا × الكيان العبري – قناة بي إن سبورتس ENG 2

9:45 كوسوفو × آيرلندا – قناة بي إن سبورتس 5

9:45 ليشتنشتاين × ليتوانيا – قناة بي إن سبورتس XTRA 1

مواعيد مباريات كأس الخليج



6:00 الإمارات العربية المتحدة × اليمن – قناة أبوظبي الرياضية 1

9:00 قطر × البحرين – قناة الكأس 1