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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة شركة حلوان للأجهزة المعدنية

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مواصلة جهود دعم وتطوير قطاع الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير الشركة والارتقاء بكفاءة قطاعاتها الإنتاجية ومتابعة تطور الأداء المالي.

استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المجتمع المدني


وأكد «جمبلاط» أهمية استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المجتمع المدني ، و مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والاستغلال الأمثل للإمكانات التكنولوجية والبشرية المتاحة، بما يدعم جهود تعزيز القدرات التصنيعية ورفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع  360 الحربي)، وما تتضمنه من إجراءات تستهدف رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحسين مستويات الأداء حيث اطلع على معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب التحديات التي قد تواجه استكمال أعمال التطوير وآليات التغلب عليها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل العقبات أمام العاملين، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة، بما يضمن تنفيذ خطط التطوير والإنتاج بكفاءة، بما يعزز من دور الشركة في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي.


وخلال الاجتماع، تابع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تطورات الأداء المالي لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360)، واطلع على أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المحققة، إلى جانب مستجدات تنفيذ المستهدفات المالية للشركة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.


وشدد «جمبلاط» على ضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء المالي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد والأصول، بما يسهم في تحسين النتائج وتعزيز قدرة الشركة على تحقيق مستهدفاتها والحفاظ على استدامة أدائها المالي والإنتاجي.


وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الوزارة بتعزيز جودة المنتجات المدنية التي تقدمها شركاتها، والعمل على طرح منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية بمستويات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، مع تطبيق أحدث معايير الجودة خلال مختلف مراحل التصنيع، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في مجالات تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات المدنية.


واختتم «جمبلاط» بالتأكيد على أن تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين يمثلان محورًا أساسيًا في خطط النهوض بشركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي والحرص على التطوير المستمر، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وجودة الأداء ويدعم تحقيق المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

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