مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات شركة «Aegean Airlines» القادمة من سالونيكي.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة Aegean Airlines، والتي تحمل رقم AJ558 والقادمة من مطار سالونيكى باليونان، وعلى متنها 97 راكبا، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك لنقل أفواج سياحية من وإلى مطار القاهرة الدولي، والتي من المقرر تشغيلها من مبنى الركاب رقم 3.

وقد نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى استقبالا خاصا للطائرة وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة تعبيرا عن الاحتفال بوصولها.

وقد أقلعت اليوم في تمام الساعة 10:10 صباحا برقم رحلة AJ559، وعلى متنها 72 راكبا.

وأعرب المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، عن ترحيبه ببدء تشغيل الخط المباشر بين القاهرة وسالونيكي، مؤكدًا أن استقبال الرحلات الجديدة يعكس ما يتمتع به مطار القاهرة الدولي من مقومات تشغيلية وخدمية ويدعم فرص النمو في حركة السياحة والسفر، بما يسهم في توطيد حركة النقل الجوي بين مصر واليونان.

كان في استقبال الطائرة أحمد الفنجري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، وامحمد هنو، رئيس مجلس إدارة شركة ASE، وبانوس نيكولا، الرئيس التنفيذي لعمليات الخدمات الأرضية، وبعض ممثلي شركة ايجن ايرلاين، كما حضر عدد كبير من ممثلي وكالات السياحة والسفر اليونانية.

يذكر أن الشركة المصرية لخدمات الطيران تقدم جميع الخدمات الأرضية لشركة Aegean Airlines.