إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بـ إسنا

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الزراعي السريع بمنطقة شرق خزان إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من خزان إسنا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، إلى جانب حدوث تعطل جزئي في حركة المرور بالطريق.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، التابع لهيئة الرعاية الصحية، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إسنا، يرافقها رجال المرور، إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه، كما جرى رفع آثار التصادم وحطام السيارتين من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.