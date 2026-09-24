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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة: المياه والرياضة أساس الحفاظ على الصحة مع تغير الفصول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، أن احتياجات الجسم تتغير مع اختلاف فصول السنة، موضحة أن طبيعة الطعام الذي يتناوله الإنسان تختلف بين فصل الشتاء وفصل الصيف.

وأوضحت نهلة عبد الوهاب خلال صباح البلد، أن الإنسان مع تغير الفصول يحتاج إلى تغيير نظامه الغذائي بما يتناسب مع طبيعة كل فصل، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود بعض الأمور الأساسية التي يجب الحفاظ عليها بشكل مستمر طوال العام.

المياه أساسية في كل الفصول

وشددت استشاري البكتيريا والمناعة على أهمية الانتظام في تناول المياه، مؤكدة أن المياه تظل عنصرًا أساسيًا يجب المحافظة عليه سواء خلال فصل الشتاء أو الصيف.

وأشارت إلى ضرورة عدم إهمال شرب المياه مع تغير درجات الحرارة واختلاف طبيعة الأطعمة التي يتناولها الإنسان خلال فصول السنة.

الرياضة ضرورة مستمرة

كما أكدت نهلة عبد الوهاب أهمية المواظبة على ممارسة الرياضة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الرياضة جزءًا مستمرًا من نمط الحياة، وعدم التوقف عنها مع تغير الفصول.

وأضافت أن تغيير بعض العادات الغذائية بين الشتاء والصيف لا يعني إهمال الأساسيات التي يحتاجها الجسم، وعلى رأسها الحفاظ على تناول المياه والمواظبة على ممارسة الرياضة.

التغذية اختلاف فصول السنة البكتيريا والمناعة

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