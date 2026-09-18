لماذا يرفض الأطفال الأطعمة الصحية؟.. نصائح لتطبيق نظام غذائي أفضل جودة

تُعد ظاهرة "انتقائية الطعام" (أو صعوبة إرضاء الطفل في الأكل) أمراً شائعاً بين الأطفال الصغار. وتشير مراجعة للدراسات نُشرت عام 2020 إلى وجود أسباب متعددة لرفض الأطعمة الصحية، بما في ذلك طريقة تقديم الطعام، والضغط على الطفل لتناول الطعام، وطبيعة العلاقة بين الوالدين والطفل؛ إذ إن أسباب هذه الانتقائية معقدة ونادراً ما تقتصر على عامل واحد فقط.



غالباً ما يمر الأطفال بمراحل تتسم بانتقائية الطعام؛ فقد يتناول الطفل الصغير (في مرحلة المشي) أي طعام يقدمه له الوالدان، لكنه قد يبدأ في إظهار استقلاليته مع تقدمه في العمر، وذلك وفقاً لـ "معهد عقل الطفل" (Child Mind Institute). وقد كشفت مراجعة عام 2020 أن قلق الأم بشأن عادات طفلها الانتقائية في الأكل عند بلوغه سن 15 شهراً يزيد من احتمالية استمرار هذه السلوكيات الانتقائية مع تقدمه في العمر.

كما تبين أن توفير الفواكه والخضروات الطازجة خلال هذه المرحلة يساعد الطفل على تجاوزها، في حين أن حصر خيارات الطفل في الأطعمة الجاهزة كان مؤشراً على استمرار الانتقائية في الأكل مستقبلاً.



قد تختلف مذاقات الأطعمة بالنسبة للأطفال، مما قد يدفعهم لتجنبها؛ فعلى سبيل المثال، قد تبدو الخضروات الغنية بالكالسيوم -مثل البروكلي وكرنب بروكسل- ذات مذاق مرّ للأطفال، الذين يتمتعون بحساسية أكبر تجاه المذاق المر مقارنة بالبالغين. فالأطفال مبرمجون فطرياً على تجنب المرارة وتفضيل المذاق الحلو.



ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن الأطعمة المخصصة للأطفال والغنية بالسكر والصوديوم قد تؤدي أيضاً إلى تفضيلهم للخيارات غير الصحية. كما أن تسويق الوجبات السريعة وتوفرها للأطفال يمكن أن يؤثر على أنواع الأطعمة التي يرغبون في تناولها.

الاطعمة الصحية





كيف تشجع أطفالك على تناول الأطعمة الصحية؟

يتضمن النظام الغذائي الصحي والمتوازن للأطفال ما يلي:

تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة

الحبوب الكاملة

البقوليات والمكسرات

البروتينات الخالية من الدهون

الألياف

الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة

الحد من الحبوب المكررة والأحماض الدهنية المشبعة

على الرغم من أن تعامل الطفل بانتقائية مع الطعام قد يكون أمراً صعباً ومحبطاً، إلا أن هناك طرقاً لإعداد وجبات صحية. إليك بعض النصائح لتشجيع الأطفال على تناول طعام صحي:

حافظ على هدوئك وإيجابيتك تجاه النظام الغذائي لطفلك بدلاً من إظهار القلق أو الإحباط أمامه.



استمر في تقديم مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات أثناء الوجبات وكوجبات خفيفة. يمكن أن يساعد جعل الوجبة ممتعة -عن طريق إضافة صلصة تغميس مفضلة أو دمج الخضروات في وجبة يحبها الطفل- في تقبله للطعام، أو يمكنكم تجربة أنواع جديدة من الفواكه والخضروات كعائلة.



أضف المزيد من الخضروات -مثل السبانخ أو القرع الشتوي أو الجزر- إلى وجبات مثل المعكرونة (السباغيتي) وطبق "التشيلي" والحساء. كما يمكن أن تكون البيتزا المنزلية الغنية بالخضروات وجبة ممتعة أخرى.



أشرك طفلك في إعداد الوجبات والوجبات الخفيفة بما يتناسب مع عمره.



لا تُعِدّ وجبة منفصلة لأطفالك، بل قدّم لهم خياراً بين نوعين من الخضروات.



قلّل من تناول الوجبات السريعة أو تجنبها تماماً، مثل رقائق البطاطس (الشيبس) والأطعمة المقلية والبسكويت والمشروبات المحلاة.



قدّم لطفلك الماء بدلاً من العصائر السكرية والمشروبات الغازية المحلاة.



كن قدوة حسنة من خلال اتباع عادات أكل صحية؛ تناول حصصاً من الفواكه والخضروات والورقيات الخضراء وأظهر لطفلك أنك تستمتع بتناول هذه الأطعمة.



مارس "الأكل الواعي" (أو اليقظة الذهنية أثناء الأكل)، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج صحية أفضل، مثل التحكم في الوزن وتحسين الهضم وبناء علاقة صحية مع الطعام.



تناول الطعام مع العائلة كلما أمكن ذلك؛ فهذه العادة قد تؤدي إلى نظام غذائي أفضل جودة، وانخفاض معدلات السمنة، وتحسن الأداء الدراسي، وصحة نفسية أفضل.