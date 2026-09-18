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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمن البلدي ؟

اليمن البلدي
اليمن البلدي
ريهام قدري

حسم المعهد القومي للتغذية الجدل حول تناول السمن البلدي، باعتباره أحد مصادر الدهون المرتبطة بالمطبخ المصري، موضحًا أن السمن البلدي ليس ممنوعًا بشكل كامل، ويمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي عند تناوله بكميات معتدلة.

وأوضح المعهد أن المشكلة لا ترتبط باستهلاك مصدر معين من الدهون بمفرده، وإنما بالإفراط في تناول الدهون بشكل عام على مدار اليوم، مع عدم الاهتمام بتحقيق التوازن في النظام الغذائي.

هل السمن البلدي ممنوع؟

وأكد المعهد القومي للتغذية أن السمن البلدي ليس من الأطعمة الممنوعة تمامًا، ويمكن استخدامه ضمن النظام الغذائي، ولكن مع مراعاة الكمية وعدم الإفراط في تناوله.

وتأتي أهمية الاعتدال في ظل ضرورة الانتباه إلى إجمالي كمية الدهون التي يحصل عليها الشخص من مختلف الأطعمة خلال اليوم، وليس التركيز على نوع واحد من مصادر الدهون فقط.

التنويع أساس النظام الغذائي المتوازن

وأشار المعهد إلى أن التنويع بين مصادر الدهون والحرص على تناولها بكميات مناسبة يعدان من الأسس المهمة لنمط حياة صحي ومتوازن.

وبالتالي، فإن تناول السمن البلدي من وقت لآخر وبكميات معتدلة لا يعني بالضرورة الخروج عن النظام الغذائي المتوازن، بينما يمثل الإفراط في الدهون بشكل عام مشكلة غذائية تستدعي الانتباه.

نصائح لتناول السمن البلدي

وينصح بالاعتماد على الاعتدال في استخدام السمن البلدي، مع تنويع مصادر الدهون في النظام الغذائي وعدم الإفراط في أي مصدر واحد، إلى جانب الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومختلف المجموعات الغذائية.

المصدر: المعهد القومي للتغذية

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