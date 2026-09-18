برشلونة يواصل الرعب الهجومي.. 27 هدفا في أول 5 مباريات

واصل برشلونة عروضه الهجومية القوية مع انطلاقة الموسم، بعدما نجح الفريق الكتالوني في تسجيل 5 أهداف أو أكثر خلال كل مباراة من مبارياته الخمس الأولى، ليقدم بداية تهديفية لافتة.

واستهل برشلونة مشواره بانتصار كبير على إلتشي بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يكرر النتيجة أمام فالنسيا، بينما حقق الفوز على رايو فاليكانو بنتيجة 5-2.

ولم تتوقف الغزارة التهديفية للفريق الكتالوني، بعدما أمطر شباك فيينورد بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم اختتم سلسلة مبارياته الخمس الأولى بانتصار عريض على راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2.

وجاءت نتائج برشلونة خلال أول 5 مباريات كالتالي:

إلتشي 0-5 برشلونة.

برشلونة 5-2 رايو فاليكانو.

فالنسيا 0-5 برشلونة.

برشلونة 5-1 فيينورد.

برشلونة 7-2 راسينج سانتاندير.

وسجل برشلونة 27 هدفًا خلال 5 مباريات، بمعدل يتجاوز 5 أهداف في المباراة الواحدة، في مؤشر على القوة الهجومية التي ظهر بها الفريق منذ بداية الموسم.

وتتجه الأنظار إلى المباريات المقبلة لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيتمكن من الحفاظ على هذا المعدل التهديفي المرتفع، ومواصلة تقديم عروضه الهجومية اللافتة في المنافسات المختلفة.