برشلونة يكشف طبيعة إصابة الحارس خوان جارسيا دون تحديد مدة غيابه

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أعلن نادي برشلونة، اليوم /الخميس/، رسميًا إصابة حارسه خوان جارسيا التي غاب بسببها عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري.

وغاب جارسيا عن مباراة الفريق أمس في الدوري ضد راسينج سانتاندير، التي فاز بها الفريق الكتالوني بسباعية مقابل هدفين وشارك البولندي فويتشيك تشيزني بدلاً منه في المباراة.

وكشف النادي في بيان طبي عن معاناة جارسيا من آلام طفيفة في الركبة اليمنى.

وأضاف أن مدة غياب الحارس عن الفريق تتوقف على وتيرة تعافيه.

وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الركبة المصابة لجارسيا ليست هي نفسها التي خضعت لجراحة في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يغيب جارسيا عن المباراة المقبلة في الدوري ضد إشبيلية كإجراء احترازي وليس بسبب إصابة فعلية، حيث ستتاح له فترة التوقف الدولي بأكملها للتعافي.