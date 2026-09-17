طريقة عمل البيض بالأفوكادو.. وجبة صحية وسريعة للإفطار

يعد البيض بالأفوكادو من الوجبات السهلة التي يمكن تحضيرها في دقائق، كما يجمع بين البروتين الموجود في البيض والدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو، ما يجعله خيارا مناسبا للإفطار أو العشاء الخفيف.

مكونات البيض بالأفوكادو

2 بيضة

ثمرة أفوكادو ناضجة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

رشة ملح

رشة فلفل أسود

عصرة ليمون حسب الرغبة

بقدونس مفروم أو شبت للتزيين

طريقة عمل البيض بالأفوكادو

يقشر الأفوكادو ويهرس جيدا باستخدام الشوكة، ثم يضاف إليه القليل من عصير الليمون ورشة ملح وفلفل أسود. يسخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. يكسر البيض في المقلاة ويطهى بالطريقة المفضلة، سواء عيون أو مخفوقا. يوضع الأفوكادو المهروس في طبق التقديم، ثم يضاف إليه البيض. يزين الوجه بالبقدونس أو الشبت، ويمكن تقديمه مع شريحة من الخبز المحمص.

سر الحصول على مذاق أفضل

يمكن إضافة رشة من البابريكا أو السمسم، كما يمكن وضع شرائح طماطم بجانب الطبق للحصول على وجبة متكاملة ومتنوعة.

ويفضل تناول الأفوكادو بعد تقطيعه أو هرسه مباشرة حتى لا يتغير لونه، ويمكن إضافة عصير الليمون للمساعدة في الحفاظ على لونه ومذاقه.