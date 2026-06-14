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السمن البلدي على الريق .. تريند جديد يتصدّر السوشيال ميديا | إليك فوائده وأضراره
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السمن البلدي على الريق .. تريند جديد يتصدّر السوشيال ميديا | إليك فوائده وأضراره

السمنة البلدي
السمنة البلدي
اسماء محمد

انتظر من 15 إلى 30 دقيقة بعد تناول السمن البلدي

السمن البلدي يساعد فى إدارة الوزن 

أصبحت عادة تناول السمن البلدي على الريق التريند الجديد الذى يجتاح السوشيال ميديا .. فماذا يحدث للجسم عند فعلها؟

فوائد السمن البلدي على الريق

ووفقا لموقع food.ndtv إليك فوائد تناول ملعقة من السمنة البلدي على الريق والطريقة الصحيحة لتناوله دون مضاعفات وتأثيره على الوزن.


مستويات طاقة مستقرة طوال الصباح
على عكس السكر أو الكافيين، يوفر السمن طاقة مستدامة دون انخفاض مفاجئ في مستوى السكر ، إذ يستخدم الجسم الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) الموجودة فيه مباشرةً كمصدر للطاقة بدلاً من تخزينها كدهون.

تحسّن عملية الهضم 
غالباً ما يُبطئ الطقس البارد عملية الهضم ويُسبب الإمساك و يُحفز السمن إفراز العصارات الهضمية ويحتوي على حمض الزبدة، الذي يُقوي بطانة الأمعاء ويُساعد على انتظام حركة الأمعاء لهذا السبب، وينصح بشرب الماء الدافئ مع السمن لتخفيف الإمساك خلال فصل الشتاء عندما تتناول السمن على معدة فارغة، فإنك في الأساس تقدم دعماً لجهازك الهضمي في الصباح الباكر.

تعزيز المناعة
تحتوي ملعقة السمن الصباحية على عناصر غذائية (مثل فيتامينات أ، د، هـ، وك) ضرورية للمناعة وتُدخل جرعة السمن الصباحية الفيتامينات الذائبة في الدهون ومضادات الأكسدة إلى جسمك في وقت يكون فيه جسمك في أفضل حالاته للاستفادة منها وتحميك مضادات الأكسدة الموجودة فيه الإجهاد التأكسدي وتساعده على مقاومة العدوى الموسمية. 

يشعر الجسم بالدفء بشكل طبيعي
 

تُساهم دهونه الصحية في بناء الدفء الداخلي، مما يجعله الرفيق الأمثل في فصل الشتاء فهو يُساعد على الشعور بالراحة في درجات الحرارة المنخفضة، ويُضفي على الوجبات مذاقًا أغنى وأكثر إشباعًا.

 ترطيب البشرة والشعر


تجعد الشعر من الشكاوى الشائعة وخلال الأشهر الباردة، عندما تقل الرطوبة الخارجية، تساعد الدهون الصحية الموجودة في السمن على الاحتفاظ بالترطيب من الداخل كما أن الاستهلاك المنتظم يدعم إنتاج الكولاجين ولمعان الشعر، مما يجعل السمن إضافة بسيطة لتخفيف إجهاد البشرة والشعر في هذا الموسم.

ينتعش الدماغ بالدهون الجيدة ويوفر السمن أحماضًا دهنية أساسية تدعم الوظائف الإدراكية وتقلل الالتهابات وفي صباحات الشتاء الضبابية عندما يقل تركيزك، يمكن أن يكون بمثابة وقودٍ مستمر أكثر من كونه حلاً سريعًا.

حافظ على مرونة المفاصل
تتفاقم آلام وتيبس المفاصل في الطقس البارد وعادةً ما يزيد الطقس البارد من تيبس المفاصل وعدم الراحة فيها وتُسهم خصائص السمن المُليّنة وتأثيره المضاد للالتهابات في دعم حركة المفاصل صباحاً، مما يُخفف من آلام الشتاء.


السمن على الريق كل يوم

 

نعم، بالنسبة لمعظم الناس، تُعدّ الكمية الصغيرة آمنة ويمكن أن تساعد على الهضم أما من يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل في القلب، فعليهم استشارة الطبيب.

أفضل طريقة لتناول السمن البلدي 

تناول ملعقة صغيرة واحدة، سادة أو ممزوجة بالماء الدافئ، وانتظر من 15 إلى 30 دقيقة قبل الإفطار في الصباح.


 السمن البلدي وإنقاص الوزن

 

عند استخدام السمن باعتدال، فإنه يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي ويبقيك شبعانًا لفترة أطول، مما يساعد في إدارة الوزن.

  السمن وعدم تحمل اللاكتوز

إنها زبدة مصفاة، لذا تتم إزالة معظم المواد الصلبة من الحليب واللاكتوز.

من ينبغي عليه تجنب تناول السمن يومياً

ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراض القلب، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول لديهم بشكل كبير، أو مشاكل في الكبد، استشارة الطبيب قبل جعل ذلك عادة.
 

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