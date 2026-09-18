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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمشاركة 41 دولة.. التحالف البحري الدفاعي يعقد اجتماع التخطيط الرابع في جدة

التحالف البحري الدفاعي
التحالف البحري الدفاعي
القسم الخارجي

عقد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اجتماعه التخطيطي الرابع في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون 41 دولة، في خطوة تعكس انتقال التحالف من مرحلة التأسيس إلى مراحل أكثر تقدمًا من العمل العملياتي المشترك.

ويأتي الاجتماع بعد وصول التحالف إلى مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث تتركز المرحلة الحالية على دمج القدرات البحرية للدول المشاركة، ورفع مستوى الاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع مستجدات عمل التحالف وما تحقق خلال الفترة الماضية، إلى جانب تطورات انضمام الدول الجديدة، بعد توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك. 

كما أُشير إلى وجود 28 ضابط ارتباط، مع بحث متطلبات العمل الجماعي وتحديد المساهمات والقدرات التي يمكن أن تقدمها الدول المشاركة، بما يدعم تنفيذ المهام بصورة منسقة ومتكاملة.

ويمثل الاجتماع التخطيطي الرابع مرحلة جديدة في مسار التحالف، إذ يتجه التركيز إلى تعزيز الجاهزية للعمل تحت قيادة موحدة، تمهيدًا لنشر القدرات والبدء في تنفيذ المهام العملياتية ضمن قطاع المسؤولية.

ويستهدف التحالف دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات والمضائق البحرية، باعتبارها مصالح دولية مشتركة تتطلب تنسيقًا بين الدول المشاركة وتكاملًا في القدرات.

وبحسب البيان، يعتمد التحالف في عمله على بيئة عملياتية متعددة الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود، مع الالتزام بالقانون الدولي، بهدف مواجهة التهديدات التي قد تؤثر في أمن الملاحة والممرات البحرية.

ويأتي تشكيل التحالف ضمن جهود سعودية ودولية لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حركة التجارة الدولية، بعدما أعلنت الرياض في يوليو 2026 مبادرة إنشاء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات.

التحالف البحري الدفاعي البحرين الكويت السعودية العراق ايران

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