مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة عن تجارة القاهرة في القرن الـ19.. الثلاثاء

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 سبتمبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، محاضرة أثرية وتاريخية متخصصة بعنوان «تجارة القاهرة في القرن التاسع عشر الميلادي»، يقدمها الأستاذ الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

تأتي المحاضرة ضمن السلسلة الثقافية والموسم الأثري الذي ترعاه مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث لإلقاء الضوء على تاريخ القاهرة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية التي شهدتها العاصمة خلال العصور المختلفة.

وتسلط المحاضرة الضوء على خمسة محاور رئيسية تكشف تفاصيل النشاط الاقتصادي والتجاري في القاهرة خلال القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، وهي:

مقدمة تاريخية: مدخل عن طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري في القاهرة خلال هذه الفترة المحورية.

أنواع السلع التجارية: استعراض أهم البضائع والمنتجات المتداولة محلياً والمستوردة.

تجار القاهرة: دراسة لشرائح التجار ودورهم الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة.



أنواع المنشآت التجارية ومسمياتها: التمييز بين الوكالات، الخانات، الأسواق، والقيصريات وطبيعة كل منها.

الوظائف الخاصة بالمنشآت التجارية: التعريف بالتنظيم الإداري والمهني المصاحب للأنشطة التجارية داخل تلك المنشآت.

يُعد الأستاذ الدكتور ضياء زهران قامة أثرية وبحثية بارزة؛ فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة (2007)، ويتولى حالياً منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وتدرج قبلها في العديد من المناصب القيادية بالوزارة، منها رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، والمشرف العام على المراكز العلمية.

وللدكتور «زهران» مسيرة علمية وميدانية ثرية؛ حيث يمتلك عدداً من المؤلفات التخصصية المهمة، أبرزها كتاب "دراسة في عمارة المنشآت التجارية في القرن التاسع عشر الميلادي"، وكتاب "عمارة وفنون عصر أسرة محمد علي"، وكتاب "دليل الآثار المملوكية بمدينة القاهرة". كما أشرف على مشاريع أثرية وتوثيقية بارزة مثل مشروع ترميم قصر الحرم (المتحف الحربي بالقلعة)، إلى جانب رئاسته وعضويته في أكثر من 200 لجنة فنية وإدارية وزارية، ومشاركته في التدريس والإشراف الأكاديمي بالجامعات المصرية.