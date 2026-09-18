أحمد رفاعي يكشف كواليس رحيله عن الزمالك وانتقاله إلى فاركو

كشف أحمد رفاعي، لاعب فاركو الحالي، كواليس رحيله عن الزمالك وانتقاله إلى فاركو، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، موضحًا أن إدارة الزمالك تمسكت باستمراره داخل الفريق في البداية.

فاركو

وقال رفاعي: «حسين لبيب قال لي: لو هيجي فيك 100 مليون مش همشيك بيع، وتم رفض رحيلي بشكل نهائي، وكان ممكن أخرج إعارة، وجددت عقدي مع الزمالك 5 سنوات دون معرفة المقابل المالي».

وأضاف: «المقابل المالي في الزمالك كان أقل من اللي كنت بحصل عليه في غزل المحلة، وجون إدوارد تواصل معي لضمي إلى فاركو قبل انتقاله للزمالك، ولما أعطيت كلمتي لفاركو اعتبرت إن الموضوع انتهى، وبدأت فترة الإعداد وأنا لا مع الزمالك ولا مع فاركو ومكنتش عارف مصيري».

واختتم أحمد رفاعي حديثه: «بعد انتقال جون إدوارد للزمالك، قال لي: أنا عايزك تلعب، وكنت متعلقًا بين الناديين خلال فترة الإعداد».