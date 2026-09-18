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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعد وزير الدفاع اليمني ينتقد أداء الأمم المتحدة ويحذر من تداعيات التصعيد الحوثي

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
القسم الخارجي

اتهم مساعد وزير الدفاع اليمني لشؤون التعاون الدولي، اللواء سمير الحاج الصبري، الأمم المتحدة بالتعامل بصورة غير متوازنة مع أطراف الصراع في اليمن، معتبراً أن المنظمة الدولية مارست ضغوطاً على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينما لم تمارس الضغوط نفسها على جماعة الحوثيين، وفق ما نقلته «اندبندنت عربية» في حوار نشر الجمعة 18 سبتمبر 2026.

وقال الصبري إن طريقة تعامل الأمم المتحدة مع الملف اليمني أثارت اعتراضات لدى الحكومة، مشيراً إلى ما وصفه بالمساواة بين أطراف النزاع في بعض الإحاطات الأممية، ومن بينها الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. كما انتقد أداء عدد من المبعوثين الأمميين السابقين، معتبراً أن مسار الوساطة الدولية لم يحقق، من وجهة نظره، النتائج التي كانت تنتظرها الحكومة اليمنية.

وفي جانب آخر من حديثه، حذر مساعد وزير الدفاع اليمني من تداعيات سيطرة الحوثيين على مناطق مؤثرة في محيط مضيق باب المندب، نظراً للأهمية الاستراتيجية للممر البحري بالنسبة إلى حركة التجارة الدولية. وقال إن تطورات الصراع اليمني لم تعد محصورة داخل حدود البلاد، وإنما باتت تحمل أبعاداً إقليمية ودولية مرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

وتطرق الصبري كذلك إلى التصعيد الحوثي تجاه السعودية، معتبراً أنه يمثل، بحسب تقييمه، محاولة لجر الرياض إلى مواجهة عسكرية مباشرة في ظروف وتوقيتات تحددها الجماعة. كما ربط بين التصعيد في اليمن والتطورات المرتبطة بإيران، قائلاً إن الحوثيين يمثلون إحدى الأدوات التي تستخدمها طهران في إطار الصراع الإقليمي.

وعلى الصعيد العسكري، قال المسؤول اليمني إن القوات الحكومية تواصل عملياتها ضد الحوثيين على عدة جبهات، مؤكداً أن هدفها النهائي يتمثل في استعادة صنعاء وصعدة وإعادة مؤسسات الدولة إلى سيطرة الحكومة.

كما تحدث عن تحقيقات تجريها السلطات بشأن التراجع الذي شهدته بعض مناطق الساحل الغربي، نافياً ما وصفه بالشائعات المتعلقة بوجود خيانة، ومشيراً إلى أن التحقيقات تركز على تحديد الثغرات العسكرية ومعالجتها.

وأضاف الصبري أن الجيش اليمني طور قدراته في مجال الطائرات المسيرة، مشيراً إلى دخول مسيرات جديدة إلى الخدمة، في وقت اتهم فيه إيران بتقديم دعم عسكري للحوثيين. وتبقى تصريحات مساعد وزير الدفاع اليمني، كما أوردتها «اندبندنت عربية»، تعبيراً عن موقف الحكومة اليمنية تجاه دور الأمم المتحدة ومسار الحرب، بينما تمثل مواقف الأطراف الأخرى في النزاع، بما فيها الحوثيون والأمم المتحدة، جانباً آخر من الصورة يحتاج إلى عرضه بصورة مستقلة. 

مجلس الامن الامم المتحده الولايات المتحده اليمن الحوثيون

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