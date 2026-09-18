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نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: أنجزنا 50% من اختبارات العملاقة 777X والتسليم العام المقبل

فهد المهيري مع محررة "صدى البلد"
فهد المهيري مع محررة "صدى البلد"
نورهان خفاجي

كشف فهد المهيري، نائب رئيس شركة بوينج العالمية لشؤون منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أحدث المستجدات الفنية واعتمادات الطائرات الحديثة لدى الشركة، وعلى رأسها عائلة طائرات "737 MAX" وطرازات "787" و"777X".

بوينج .. اعتماد طرازات عائلة "MAX" الجديدة

وأوضح "المهيري"، في لقاء خاص مع "صدى البلد" خلال فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، أن الشركة حققت محطة بارزة بالحصول على اعتماد طراز "737-7 MAX"، مشيراً إلى أن الجهود المكثفة تتجه حالياً لإتمام إجراءات الحصول على اعتماد طراز "737-10".

طائرات "777X" الجديدة 

اختبارات الطائرة "777X" والتسليم بحلول 2027

وحول الطائرة العملاقة المنتظرة "777X"، أكد “المهيري” أن بوينج تتواجد حالياً في المراحل النهائية للنجاح في اختبارات الطيران، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من إجمالي متطلبات الاختبارات الجوية المعتمدة، مشيراً إلى أن الخطط تستهدف الحصول على الاعتماد النهائي أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل.

وأضاف نائب رئيس "بوينج" أن هناك سعياً كبيراً وبذلاً للجهود للحصول على هذه الاعتمادات وبدء عمليات تسليم الطائرات بحلول عام 2027، لافتاً إلى أن شركات الطيران في المنطقة، وفي مقدمتها "طيران الإمارات"، تُعد من أوائل وأكبر العملاء المنتظر استلامهم لأسطول طائرات "777X" الجديد.

فهد المهيري شركة بوينج العالمية الشرق الأوسط طراز 737 7 MAX طائرات 777X

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