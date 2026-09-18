نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: حريصون على دعم خطة مصر لتطوير المطارات وتوسيع الأسطول

أكد فهد المهيري، نائب رئيس شركة بوينج العالمية لشئون منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتزاز الشركة بالشراكة الممتدة مع مصر والتي تصل إلى 60 عاماً في قطاع الطيران المدني، و45 عاماً من التعاون مع القوات المسلحة المصرية، معرباً عن فخره بالمشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والتواجد خلال الاحتفال بمرور 95 عاماً على نشأة الطيران المدني المصري.

اتفاقيات جديدة مع "مصر للطيران" و"طيران البحر الأحمر"

وكشف "المهيري"، في لقاء خاص مع "صدى البلد" خلال معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، عن توقيع اتفاقية مع شركة "مصر للطيران" لتقديم الدعم الفني عبر نظام إدارة صحة الطائرات (AHM)، بالإضافة إلى دعم شركة طيران البحر الأحمر "Red sea" عبر إيجار طائرتين، بجانب المباحثات المستمرة مع "إير كايرو" وشركات القطاع الخاص الراغبة في توسيع أسطولها واعتماد طائرات بوينج كقاعدة لتأسيس مراكز عمليات (Hubs) إقليمية.

نائب رئيس شركة "بوينج" مع محررة صدى البلد

وأشار نائب رئيس "بوينج" إلى وجود تحرك واهتمام كبير من القيادة المصرية لتطوير المطارات وزيادة قدرات الأسطول الجوي ودعم القطاع الخاص، مؤكداً أن معرض مصر الدولي للطيران أتاح فرصة استثنائية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع وفود من الإمارات، المغرب، وسلطنة عمان لبحث آفاق التعاون في المنطقة.

وسلط نائب رئيس “بوينج”، الضوء على متانة الشراكة العسكرية مع مصر والممتدة لأكثر من 45 عاماً مع القوات المسلحة المصرية والعديد من أسلحة الطيران في المنطقة.

منظومة "KC-46" والالتزام بدعم الأباتشي

وأشار إلى أن الشركة احتفلت خلال معرض العلمين الدولي، بحدثين بارزين هما تسليم طائرات "737 MAX" للقطاع المدني، وطائرات "شينوك" من طراز (CH-47F) لصالح القوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى عرض طائرات "الأباتشي" و"F-15" على أرض المطار.

طائرة التزود بالوقود "KC-46"

وأكد أن بوينج تسعى حالياً للترويج لمنصتها العسكرية الحديثة طائرة التزود بالوقود "KC-46" (الناقلة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الطائرة المعتمدة لدى القوات الجوية الأمريكية، إلى جانب مواصلة دعم وتشغيل مروحيات "الأباتشي" المعتمدة لدى القوات الجوية المصرية وعدة دول بالمنطقة.