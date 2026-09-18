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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة ما تردد بشأن وجود اهتمام من جانب القلعة الحمراء بالتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثاً إلى شباب أهلي دبي، خلال الفترة المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيزيرا 

وقال المصدر إن خوان بيزيرا لم يدخل حسابات النادي الأهلي الفنية في أي وقت، ولم يفكر مسؤولو القلعة الحمراء في التعاقد معه خلال المستقبل القريب، نافيًا وجود أي تحرك من جانب الأهلي لضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن ما يتعلق بوجود بند يمنح الزمالك أولوية في الحصول على خدمات اللاعب حال عودته إلى مصر، لا يعني أن الأهلي مهتم بالتعاقد معه أو يضعه ضمن أهدافه في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي الأهلي لديهما حسابات واحتياجات فنية محددة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اسم خوان بيزيرا ليس ضمن الأسماء المطروحة أو المستهدفة للتعاقد معها.

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

كشف محمد كارم، الناقد الرياضي، عن فتح نادي الزمالك تحقيقًا في أزمة تسريب تفاصيل عقد البرازيلي خوان بيزيرا مع النادي.

وقال محمد كارم، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بنسبة 90%، إدارة نادي الزمالك أدارت ملف خوان بيزيرا باحترافية كبيرة، بداية من العرض الهزيل الأول الذي تقدم به النادي الإماراتي، ورد الزمالك في بيان لاحق على هذا العرض».

وأضاف: «قرار بيع خوان بيزيرا تم اتخاذه من جانب حسين لبيب منذ فترة طويلة، خاصة أن اللاعب لم يترك فرصة ولو واحد في المائة للعودة إلى الفريق».

وتابع: «الزمالك سيعلن غدًا عن انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، والزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار كاش، ثم سيحصل على مليون دولار في يناير ومليون دولار آخر في مارس».

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