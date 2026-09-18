جدول مباريات منتخب الشباب مواليد 2007 في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، وسط مشاركة 5 منتخبات في المنافسات التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

5 منتخبات في تصفيات شمال إفريقيا

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب وتونس والجزائر، حيث تقام جميع المباريات في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

وتستضيف منافسات البطولة ملاعب استاد هيئة قناة السويس واستاد الإسماعيلية، في إطار الاستعدادات لحسم بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

مصر تفتتح مشوارها أمام ليبيا

ويبدأ منتخب مصر للشباب مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب ليبيا يوم الخميس 24 سبتمبر، قبل أن يغيب عن منافسات الجولة الثانية.

ويعود المنتخب الوطني لاستكمال مبارياته بمواجهة تونس يوم الأربعاء 30 سبتمبر، ثم يلتقي المغرب يوم السبت 3 أكتوبر، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

جدول مباريات منتخب مصر للشباب

مصر × ليبيا.. الخميس 24 سبتمبر

مصر × تونس.. الأربعاء 30 سبتمبر

مصر × المغرب.. السبت 3 أكتوبر

مصر × الجزائر.. الثلاثاء 6 أكتوبر

التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية

وتنص منافسات تصفيات شمال إفريقيا على تأهل منتخبين إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، والمقرر إقامتها في غانا خلال شهر فبراير 2027.

وتكتسب البطولة أهمية كبيرة، خاصة أن كأس الأمم الإفريقية ستكون بوابة المنتخبات للتأهل إلى كأس العالم للشباب.

4 منتخبات إفريقية إلى كأس العالم

ومن المقرر أن يتأهل 4 منتخبات من خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا.

وتستضيف أذربيجان وأوزبكستان النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، خلال شهري مايو ويونيو 2027، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.