منتخب الشباب يواصل تدريباته.. ووائل رياض يشيد بروح اللاعبين

واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، المدير الفني، تدريباته خلال معسكره الحالي استعدادًا لمنافسات تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بغانا.

وتستضيف مصر تصفيات شمال أفريقيا، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بالإسماعيلية.

ويخوض منتخب الشباب تدريباته يوميًا وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني، والذي يتخلله خوض بعض مباريات مع أندية الدوري الممتاز من أجل الاستقرار على القائمة النهائية، التي ستخوض تصفيات شمال أفريقيا .

وتشهد التدريبات منافسة قوية بين جميع اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب مصر مواليد 2007، لنيل ثقة الجهاز الفني والتواجد في القائمة النهائية للمنتخب بالتصفيات.

ومن جانبه، أكد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب رضاه عن مستوى اللاعبين، وجديتهم خلال معسكر المنتخب من أجل تحقيق هدف التأهل لأمم أفريقيا للشباب.

وأضاف رياض أن الجهاز الفني لديه ثقة في اللاعبين خلال معسكر الاستعداد للتصفيات، مشيدًا بدعم اتحاد الكرة للمنتخب، وسير برنامج المنتخب وفق الخطة الموضوعة.

ومن المقرر أن يواجه منتخبا الوطني للشباب، نظيره المنتخب الليبي في الجولة الأولى 24 سبتمبر الحالي، ثم يحصل على راحة فى الجولة الثانية، على أن يلتقي فى الجولة الثالثة، المنتخب التونسي، يوم 27 سبتمبر، ثم يواجه منتخب الشباب فى الجولة الرابعة منتخب المغرب، وفى الجولة الأخيرة يختتم التصفيات بلقاء المنتخب الجزائري.