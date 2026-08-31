انطلاق معسكر منتخب الشباب استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007، اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويكثف الجهاز الفني لمنتخب الشباب استعداداته خلال الفترة الحالية، من خلال التدريبات وتجهيز اللاعبين، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق التصفيات.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات من المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.