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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطلب من هانز فليك.. برشلونة يحسم صفقة المدافع الألماني

ميكائيل بازا
ميكائيل بازا
إسراء أشرف

حسم نادي برشلونة اتفاقه مع هامبورج الألماني لضم المدافع الشاب ميكائيل بازا، في صفقة تستهدف تعزيز صفوف الفريق الرديف بأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة، رغم أن اللاعب يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال بازا، على أن يوقع المدافع الألماني عقدًا مع برشلونة يمتد حتى عام 2029، بعدما نجح النادي الكتالوني في إتمام المفاوضات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

كان هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أحد أبرز العوامل وراء إتمام الصفقة، بعدما تابع اللاعب وأبدى إعجابه بإمكاناته، خاصة مع امتلاكه مزيجًا من القوة والسرعة والقدرة على اللعب بالقدم اليسرى.

ويبلغ طول بازا 1.93 متر، وسبق له تمثيل الفريق الرديف لهامبورج، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، من بينها يوفنتوس، قبل أن ينجح برشلونة في حسم المنافسة لصالحه.

250 ألف يورو لإتمام الصفقة

ويرتبط بازا بعقد مع هامبورج حتى صيف 2027، فيما طلب النادي الألماني الحصول على 250 ألف يورو، إلى جانب بعض الحوافز والمكافآت، للموافقة على رحيله.

وعمل برشلونة على تخفيض المقابل المالي، قبل أن يتوصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.

ويخطط برشلونة لتطوير بازا داخل الفريق الرديف، تمهيدًا لمنحه فرصة مع الفريق الأول مستقبلًا، حال واصل تطوره وأثبت قدراته.

وشهدت المفاوضات دورًا من وكيل اللاعب، بيني زهافي، الذي ساهم في تقريب وجهات النظر بين برشلونة وهامبورج وإنهاء الصفقة.

ميكائيل بازا برشلونة هامبورج الألماني هانز فليك فليك

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