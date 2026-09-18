بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل

لم تنته حتى الأن واقعة فتاة البيرة التي اعتدت على سائق نقل ذكي في منطقة التجمع، رغم إخلاء سبيلها بكفالة مالية 10 الأف جنية على ذمة التحقيقات.

ونرصد في السطور التالية الموقف القانوني لفتاة البيرة وهل انتهت قانونا من الواقعة من عدمة، لأن إخلاء سبيل «فتاة البيرة» بكفالة 10 آلاف جنيه لا يعني انتهاء الواقعة، وإنما يأتي على ذمة التحقيقات، التي تواصلها النيابة لكشف ملابسات المشادة وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

بدأت حكاية فتاة البيرة داخل سيارة نقل ذكي بمنطقة التجمع، بمشادة بين سائق وراكبة، قبل أن تنتقل تفاصيل الواقعة إلى سرايا النيابة، التي استمعت إلى أقوال السائق وانتهت إلى صرفه، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ما جرى داخل السيارة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو المتداول، للاستماع إلى روايتها بشأن ما ظهر خلاله وفحص ملابسات الواقعة.

أقوال الفتاة

وكشفت أقوال الفتاة أمام النيابة عن روايتها بشأن الواقعة المتداولة، موضحة، بحسب أقوالها، أن انفعالها جاء بعدما فوجئت بقيام سائق سيارة النقل الذكي بتصويرها دون علمها.

وقالت الفتاة، وفقًا لما نُسب إليها في التحقيقات، إن السائق قام بتصويرها دون الحصول على موافقتها، وهو ما تسبب في غضبها وانفعالها داخل السيارة، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين.

وأضافت، أنها لم تكن تعلم في البداية أن السائق يقوم بتصويرها، وأن اكتشافها ذلك كان سببًا في حالة الغضب التي ظهرت عليها خلال الواقعة.

وكشفت التحقيقات في واقعة «فتاة البيرة» عن تفاصيل جديدة بشأن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، أن لديها حسابًا على تطبيق «تيك توك» نشرت من خلاله عددًا من مقاطع الفيديو التي وصفتها التحقيقات بأنها خادشة للحياء.

وأوضحت التحقيقات أن فحص الحساب الإلكتروني جاء ضمن إجراءات جمع الاستدلالات وفحص النشاط الرقمي المرتبط بالواقعة، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور وحقيقة استخدام الحساب.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت، يوم الاثنين 14 سبتمبر، بلاغًا بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، مقيم بطوخ في القليوبية.

وأفاد السائق، أنه أثناء استقلال السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وبرفقتها شخص آخر، السيارة بدائرة القسم، قامت بتناول مواد كحولية داخل السيارة.

وأضاف السائق أنه اعترض على ذلك، وطلب منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة، وقام بتصويرها، إلا أنها تعدت عليه بالسب والضرب، وألقت زجاجة المواد الكحولية عليه، ومزقت ملابسه، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وبمواجهتها، أقرت، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في الواقعة، من خلال الاستماع إلى أقوال أطرافها وفحص المقاطع المتداولة وإجراء التحريات اللازمة.

وتواصل النيابة فحص ملابسات تصوير الفيديو والظروف التي أحاطت بالواقعة، إلى جانب بحث ما ورد من أقوال طرفي المشادة.

وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على الواقعة، موضحًا أن الفتاة ارتكبت مخالفة بتناول الخمور داخل السيارة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن السائق ارتكب خطأً آخر عندما قام بتصويرها ونشر الفيديو.

الاعتراض ليس على التصوير

فتاة البيرة

وقال الدكتور أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن الإسلام ينهى عن التشهير بالناس، معتبرًا أن نشر السائق للفيديو يمثل تشهيرًا وفقًا لما طرحه من منظور تشريعي.

وأوضح أن الاعتراض ليس على مجرد التصوير، وإنما على استخدام التصوير في التشهير بالشخص، مشيرًا إلى أن السائق إذا رصد مخالفة داخل سيارته، فيمكنه تسجيل الواقعة وتقديمها إلى الجهات المختصة، بدلًا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير من تصوير المواطنين ونشر المقاطع

وحذر أستاذ الفقه المقارن من قيام المواطنين بتصوير الآخرين في الحدائق العامة أو الشوارع، ثم نشر هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك جهات وشرطة متخصصة تتولى التعامل مع المخالفات.

أحمد كريمة

وأشار إلى أهمية التفرقة بين توثيق واقعة بهدف إبلاغ الجهات المختصة، وبين نشر صور أو مقاطع أشخاص على السوشيال ميديا بما قد يعرضهم للتشهير.

قصة عمر بن الخطاب والتجسس

واستشهد أحمد كريمة بقصة من عهد سيدنا عمر بن الخطاب، موضحًا أن سيدنا عمر أُبلغ بأن جماعة تتناول الخمور داخل أحد المنازل، فتوجه إليهم ونظر إليهم من فوق الجدار، وقال لهم: «رأيتكم تتناولون الخمور».

وأضاف أن أحد الأشخاص رد عليه قائلًا: «نحن عصينا الله في واحدة، ولكن أنت يا أمير المؤمنين عصيت الله في أنك تجسست وتصورت ولم تدخل من الباب».

واعتبر كريمة أن القصة تحمل دلالة على أهمية عدم التجسس والتشهير بالآخرين، والتعامل مع المخالفات من خلال الطرق والجهات المختصة، بدلًا من تحويلها إلى مادة للتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.