هيدرو وإستروكس.. القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وبحوزته كمية من مخدرى “الهيدرو ، الإستروكس”، وسلاح أبيض وهاتفى محمول، بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.