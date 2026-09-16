الصحة: 11.27 مليون تردد على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال شهر أغسطس

استعرضت وزارة الصحة والسكان تقرير أداء خدمات الرعاية الأولية وتنمية الأسرة خلال شهر أغسطس، في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية والتوسع في الخدمات المتكاملة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان للرعاية الأولية وتنمية الأسرة، أن إجمالي الترددات على الوحدات والمراكز الصحية بلغ نحو 11.27 مليون تردد بزيادة 2% عن الشهر السابق، من بينها 2.25 مليون تردد على عيادات طب الأسرة و374.5 ألف تردد على خدمات الطوارئ.

قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة

وأوضح الدكتور سمير وحيد الدميري، رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، أن خدمات صحة المرأة والطفل شملت رعاية 251 ألف أم، واستفادة 1.19 مليون طفل من رعاية الأطفال الأصحاء، و91.5 ألف طفل من برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض، إلى جانب توفير 391 ألف علبة ألبان مدعمة و492 ألف كبسولة فيتامين (أ).

وفي مجال تنظيم الأسرة، بلغ إجمالي الزيارات لمنافذ الخدمات الثابتة والمتنقلة 1.71 مليون زيارة، منها 1.44 مليون للحصول على الوسائل، مع تنفيذ 4.3 ألف زيارة للعيادات المتنقلة استفادت منها 78.5 ألف سيدة.

كما ارتفعت نسبة تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية إلى 53%، والوسائل طويلة المدى أثناء الولادات إلى 43.9%.

وقدمت عيادات المرأة الآمنة الدعم لـ145 سيدة، ونُفذت 968 ندوة تثقيفية استفادت منها أكثر من 8 آلاف سيدة.

وفي إطار التوسع في العلاج على نفقة الدولة، ارتفع عدد المنشآت المقدمة للخدمة إلى 207 منشآت، مع إصدار 51.5 ألف قرار بنسبة صرف 93%. واستفاد نحو 2.02 مليون مواطن من حملة «قلبك أمانة».

أما البرنامج القومي للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتونيوريا فحقق تغطية 100% بفحص 173 ألف طفل حديث الولادة، مع توفير الألبان والأغذية العلاجية لـ13.4 ألف حالة. وفي مجال الصحة المدرسية والشباب، نُفذت معسكرات توعوية و3.4 ألف ندوة ضمن حملة «عشان ولادنا» في آلاف المدارس ومراكز الشباب، استفاد منها أكثر من 31 ألف مواطن، مع التركيز على التغذية وتنظيم الأسرة والألف يوم الذهبية.