دولة عظمى تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية

نصحت السفارة الأمريكية بالرياض، رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى السعودية ، بسبب احتمال استهداف إيران لمصالح واشنطن في المملكة .

وقالت السفارة في بيان لها : ننصح رعايانا بعدم السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن بسبب خطر الإرهاب.

وفي وقت سابق ، أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً من السفر إلى المملكة العربية السعودية عند "المستوى الثالث.

ونظراً لوجود أربعة مستويات للتحذير، فإن هذا الإجراء يُعد مؤشراً على خطورة الوضع ومن المرجح أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقد شنت ميليشيا الحوثي هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما لا يقل عن ثماني مدن، تقع في جنوب المملكة ، وعلى طول ساحلها المطل على البحر الأحمر.