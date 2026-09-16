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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدين الهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية

باكستان تدين الهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية
باكستان تدين الهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية
أ ش أ

أدانت باكستان الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، ودعت إلى خفض التصعيد بشكل عاجل.

وأكد المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد - في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الأربعاء/ - دعم بلاده الثابت لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها وازدهارها.

وأشار إلى أن باكستان تدعم حق المملكة العربية السعودية المشروع في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وصون مقدراتها الوطنية في مواجهة التهديدات، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما أكد افتخار أحمد أن باكستان ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الحوار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

في السياق ذاته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بالجبانة والشنيعة.

وقال شريف - في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" - إن الشعب الباكستاني يشعر بالحزن والانزعاج إزاء هذا العمل الشنيع.. كما أشاد باليقظة الاستثنائية والشجاعة والاحترافية التي أظهرتها القوات المسلحة الملكية السعودية، وأيضا بتحركها السريع والبطولي.

ودعا شريف مجددا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن المزيد من التصعيد.. مشيرا إلى أن المنطقة عانت بالفعل بالكثير من الصراعات، ويظل الحوار والدبلوماسية السبيل المستدام الوحيد نحو تحقيق السلام.

وأكد أن باكستان تقف بشكل ثابت وجنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية من أجل الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وأيضا عن أمن وحرمة الحرمين الشريفين.

الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد اجتماع مجلس الأمن الدولي راديو باكستان

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