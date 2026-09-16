القبض على شخص بدير صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس)، وضبط بحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك وعدم الوفاء بما وعد به.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.