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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تستعد لإطلاق أيقونتها الصوتية الجديدة Enco X4 عالمياً

مواصفات سماعات Enco X4
مواصفات سماعات Enco X4
لمياء الياسين

تستعد شركة أوبو لإطلاق ترقية صوتية مميزة بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد. من المقرر أن تُطرح سماعات الأذن اللاسلكية Enco X4 عالميًا في 22 سبتمبر بثلاثة ألوان: الأبيض ، والذهبي الوردي، والرمادي التيتانيوم.

مواصفات  سماعات Enco X4

من خلال العروض الترويجية الرسمية، يبدو أنها تحافظ على تصميمها المدمج داخل الأذن وساقها القصيرة، لذا لن تبرز كثيراً. علبة الشحن دائرية الشكل، مما يجعلها أكثر راحة في اليد من بعض العلب ذات التصميم الصندوقي الموجودة في السوق.
بحسب موقع Digital Chat Station، يتميز سماعات Enco X4 بتصميم وجودة تصنيع محسّنة مقارنةً بالطراز السابق. كما حظيت كل من جودة الصوت وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة بتحسينات ملحوظة، وتصفها شركة Oppo بأنها سماعات رائدة في مجال إلغاء الضوضاء. ومن الإضافات المميزة الأخرى ميزة الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المشابهة لما تقدمه Apple، مما يتيح لك إجراء محادثات بلغات متعددة دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين الأجهزة.

ميزة سماعات Enco X4

تستعد شركة أوبو لإطلاق مجموعة من أحدث أجهزتها في نفس اليوم، حيث ستطرح هواتف سلسلة Find X10 إلى جانب الساعة الذكية Oppo Watch S2.وقد ركزت الإعلانات التشويقية الرسمية على إبراز أهم ميزات سماعاتها الجديدة Enco X4، والتي تشمل لصوت عالي الجودة تم تطويره بالتعاون مع تقنية Dynaudio الشهيرة وميزة إلغاء ضوضاء ذكي: خاصية مُطوّرة تكتشف البيئة المحيطة وتتكيف معها لحجب الضجيج بكفاءة أعلى من الأجيال السابقة وميزة الترجمة الفورية وهي ميزة ذكية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لترجمة اللغات مباشرة.
باختصار، تُسوَّق هذه السماعات كرفيقٍ فاخر لأحدث هواتف أوبو الرائدة: صوت أفضل، وعزل ضوضاء أقوى، وبعض الميزات المفيدة إلا أنه  لا تزال المواصفات الكاملة والأسعار وتوافرها عالميًا طي الكتمان حتى موعد الحدث.

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