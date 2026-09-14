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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا..عندك تليفون قديم في الدرج؟.. إليك كيفية تحويله إلى كاميرا مراقبة و إليك متى تشتري هاتفاً رائدًا بخصم كبير

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عندك تليفون قديم في الدرج؟.. إليك كيفية تحويله إلى كاميرا مراقبة

تحويل الهواتف القديمة، سواء كانت تعمل بنظام آندرويد أو آي أو إس (iOS)، إلى أدوات متصلة بالأجهزة المحيطة يعد خطوة ذكية وذلك لإعادة تدوير التكنولوجيا وتقليل النفايات الإلكترونية. وإليك أبرز الطرق لربط هذه الهواتف بمختلف الأجهزة من حولك وإمكانية تحقيق أقصى استفادة منها: 

لمستخدمي أندرويد.. أكثر من مليوني مستخدم في خطر بسبب 3 تطبيقات شهيرة

يواجه أكثر من مليوني مستخدم لنظام أندرويد مخاطر سيبرانية خطيرة، بعد اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في ثلاثة تطبيقات شهيرة تُستخدم لتحويل الهواتف الذكية إلى لوحة مفاتيح وفأرة عن بُعد.وكشف تقرير صادم لخبراء الأمن السيبراني في مركز Black Duck أن التطبيقات المتأثرة هي: Lazy Mouse وPC Keyboard وTelepad. 

لا تدفع السعر الكامل.. إليك متى تشتري هاتفاً رائدًا بخصم كبير 

شراء هاتف ذكي رائد (Flagship) هو استثمار طويل الأمد في الأداء والتقنيات العالية. ومع ذلك، فإن دفع السعر الكامل فور الإطلاق ليس الخيار الأذكى دائمًا؛ إذ تمنحك بعض الأوقات والاستراتيجيات فرصة اقتناء هاتف أحلامك بخصومات كبرى وتوفير لا يُعوّض.

رسميًا.. أوبو تكشف عن موعد إطلاق سلسلة Find X10 وساعتها وسماعتها الجديدة

أكدت شركة أوبو أن سلسلة هواتف Find X10 ستُكشف النقاب عنها في 22 سبتمبر في الصين. 

وعقب هذا الإعلان، قامت الشركة بتحديث صفحات الطلب المسبق لهواتف Find X10E وFind X10 وFind X10 Pro Max، حيث أضافت صورًا رسمية ومواصفات وخيارات ألوان. 

كما تم تحديث قوائم ساعة Watch S2 وسماعات Enco X4 اللاسلكية، إذ من المتوقع إطلاقهما بالتزامن مع سلسلة هواتف Find X10 الجديدة.

أخبار التكنولوجيا أحدث التقنيات أخبارًا وتقارير

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