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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المخاطر السيبرانية تتصاعد في بريطانيا.. هجمات إلكترونية تطال 30% من المصنعين خلال عام

المخاطر السيبرانية تتصاعد في بريطانيا.. هجمات إلكترونية تطال 30% من المصنعين خلال عام
المخاطر السيبرانية تتصاعد في بريطانيا.. هجمات إلكترونية تطال 30% من المصنعين خلال عام
أ ش أ

تعرض نحو 30 بالمائة من الشركات الصناعية في بريطانيا لهجوم إلكتروني استهدفها مباشرة أو أصاب إحدى الشركات ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها خلال الاثني عشر شهراً الماضية في مؤشر على تصاعد المخاطر السيبرانية التي تواجه القطاع الصناعي، بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية الصادرة اليوم /الاثنين/.
وأظهر تقرير صادر عن مجموعة Make UK، التي تمثل المصنعين البريطانيين أن الهجمات الإلكترونية تسببت في كثير من الحالات في تعطّل الإنتاج وارتفاع التكاليف، بينما كشف أن نحو نصف الشركات فقط لديها خطة جاهزة للتعامل مع هجوم سيبراني.
وتأتي هذه النتائج بعد نحو عام من تعرض شركة Jaguar Land Rover "JLR"، أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات البريطاني، لهجوم إلكتروني أدى إلى وقف الإنتاج لأسابيع وتعطيل أنظمة في مصانعها ومكاتبها وعمليات البيع بالتجزئة.
وقدر مركز مراقبة الامن السيبرانى Cyber Monitoring Centre المستقل تكلفة الهجوم على الاقتصاد البريطاني بما لا يقل عن 1.9 مليار جنيه إسترليني، ما يرجح أن يكون من أكثر الحوادث السيبرانية كلفة في تاريخ البلاد، بسبب خسائر الإنتاج لدى الشركة ومورديها.
وتصاعدت مخاطر الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة مع زيادة أعداد القراصنة وتطور قدراتهم على اختراق أنظمة الشركات، فيما تقول الحكومة البريطانية إن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد نحو 14.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
كما أدى الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة الضغوط على الشركات لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية، وسط مخاوف من استخدام أدوات أكثر تطوراً في تنفيذ عمليات الاختراق بشكل آلي.
وفي الوقت نفسه، سعت الشركات الصناعية إلى تحسين إنتاجيتها من خلال زيادة الترابط الرقمي بين المصانع والأنظمة، ما أتاح وصولاً أسرع إلى البيانات التشغيلية، لكنه أدى أيضاً إلى توسيع نطاق الضرر المحتمل في حال نجاح المهاجمين في اختراق الشبكات.
وشملت هجمات إلكترونية معلنة خلال السنوات الأخيرة شركات صناعية كبرى مثل IMI وSmiths Group، إلى جانب شركات في قطاع التجزئة من بينها Marks & Spencer وCo-op وHarrods.
وقال جوناثان إليسون مدير المرونة الوطنية في المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني NCSC، إن الشركات الصناعية لم يعد بإمكانها التعامل مع الأمن السيبراني إلا باعتباره أولوية أساسية لاستمرارية الأعمال، مؤكداً أن المركز يعمل على مساعدة المؤسسات بمختلف أحجامها على تعزيز دفاعاتها.
وأظهر المسح، الذي شمل 123 شركة صناعية، أن نحو 30% من الشركات التي تعرضت سلاسل توريدها لهجمات إلكترونية عانت تأخراً في تسليم المنتجات للعملاء أو خفضاً في الإنتاج، بينما أبلغ ما يقرب من ربعها عن تأخر الموردين أو نقص في المكونات والمواد.

الشركات الصناعية في بريطانيا هجوم إلكتروني سلاسل التوريد تصاعد المخاطر السيبرانية

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