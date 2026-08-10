شوبير : من حق المصري اللعب على ملعبه .. ويوجد ظلم ضد النادي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة عدم خوض نادي المصري مبارياته على ملعبه منذ سنوات، مؤكدًا أن الفريق لم يلعب على ملعبه منذ عام 2012.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "من 2012 حتى هذه اللحظة بقالنا 14 سنة، المصري مش بيلعب في ملعبه، مباراة الأهلي والمصري قدامك سنوات طويلة جدًا عقبال ما يلعبوا في القاهرة والأهلي يروح بورسعيد، لأن فيه حاجز نفسي فظيع جدًا، وهنا الناس معاها كل الحق، لكن دون ذلك من حق المصري يلعب في ملعبه، إلا إذا لو للأمن له اعتراض على أحد المباريات .. في ظلم على المصري وعلى الأندية اللي بتلاعب المصري، ليه أنا كنادي ألاعبك ماتشين في ملعب واحد، وهو ملعب المصري!''.

من جانب اخر، سلط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على عديد الأحداث الرياضية البارزة على الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة.

تأتي أبرز الأحداث إخفاق النادي الأهلي فى ضم أحمد عبدالقادر نجم فريق الكرمة العراقي إلى صفوفه فى ميركاتو الصيف.

كما أبرز شوبير أزمة عودة عبدالله السعيدنجم نادي الزمالك إلى تدريبات القلعة البيضاء بالعاصمة الإدارية على خلفية مطالبته بمستحقاته المتأخرة البالغ قدرها 8 مليون جنيه.

وأوضح شوبير ملف مفاوضات نادي بيراميدز لضم مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي إلى صفوفه بعد وصول علاقة الأناكوندا بالنادي الفرنسي إلى طريق مسدود عقب انقطاعه عن التدريبات.