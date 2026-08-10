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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد فيديو “إتلاف مدرسة بني سويف”|فصل الطلاب عام وإلزام ذويهم بإصلاح التلفيات وإحالة المدير للتحقيق

إتلاف الاثاث المدرسي
إتلاف الاثاث المدرسي
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في إطار الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله مجموعة من الطلاب خلال قيامهم بإتلاف الأثاث المدرسي وإلقائه من دور علوي باحدى مدارس محافظة بني سويف، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت عقب انتهاء اختبارات الدور الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة حسن علام الإعدادية بنين التابعة لادارة ببا التعليمية.

وقد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب مرتكبي الواقعة لمدة عام دراسي كامل وإلزام ذويهم بتحمل تكلفة إصلاح التلفيات الناجمة عن الواقعة، كما تقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بمثل هذه المخالفات وستتخذ كافة الاجراءات بمنتهى الحسم مع مرتكبيها.

وعلى جانب آخر ..وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع شينيتشي، ممثل مؤسسة "سبريكس" اليابانية، وذلك خلال زيارة الوزير لمقر المؤسسة في العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بحضور السيد راجي الإتربي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة اليابان.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في إنشاء منصة تعليمية قومية في مصر، يتم تطبيقها بصورة تدريجية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير آليات متابعة العملية التعليمية، وتعزيز الاعتماد على البيانات في متابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي ونتائج التقييمات.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التدريجي للمنصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، من خلال عدد من الإدارات التعليمية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق تباعًا وصولًا إلى تغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوفر المنصة أدوات رقمية متطورة تيسر على السادة المعلمين متابعة حضور الطلاب وغيابهم، ورصد أدائهم الأكاديمي ونتائج تقييماتهم بصورة مستمرة ومنظمة، بما يساعد على التعرف المبكر على الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة في الوقت المناسب.

كما ستتيح المنصة للوزارة الحصول على بيانات تعليمية محدثة بصورة يومية ومباشرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار على أساس البيانات، ويساعد الوزارة في رصد مؤشرات الأداء التعليمي بصورة مستمرة، وتحديد التحديات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية.

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