ننشر صورة المتهم بإرتكاب جريمة قـ.تل أسرة التجمع

كشفت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لحادث مقتل أسرة كاملة بالتجمع، بعد أن تم ضبط المتهم بإرتكاب الجريمة خلال ساعات قليلة.

أوضحت الوزارة تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسات حادث مصرع أفراد أسرة بالتجمع الخامس بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه (مالك مطبعة - مقيم بدائرة القسم) وعدم تمكنه من التواصل معه، وبالإنتقال لمحل إقامة المذكور عُثر على سيارته بها آثار دماء وأعيرة نارية ،كما عُثر على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صديق المجنى عليه "بالمعاش" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته أقر بعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية بمنزله، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر التخلص منه وسرقته حيث قام بإستدراجه بسيارته والتعدى عليه بإطلاق عيار نارى تجاهه، وعقب تأكده من وفاته "إستولى على مفاتيح العقار محل سكنه" وتخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرسانى بطريق العين السخنة، ثم توجه لمحل إقامة المجنى عليه، وتواصل مع زوجته وأوهمها بتعرض زوجها لحادث سير ونقله لإحدى المستشفيات، وعقب إستقلاله سيارتها رفقتها ونجلتيها قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم بذات الطريق مما أسفر عن وفاتهم ، وعاد لمحل إقامتهم، حيث قام بترك السيارة بالقرب منه وبداخلها جثامين المجنى عليهن ووضع غطاء على السيارة، وحال محاولته الدلوف لمنزل المجنى عليه لسرقته فوجىء بتواجد حارس العقار فلم يتمكن من الدخول، وقرر العودة ليلاً لإتمام السرقة.



تم نقل جثامين المتوفين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.