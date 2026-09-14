علاقات متجذرة وشراكة تحسم معادلات الأمن العربي.. برلماني: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة

قال النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية التقليدية، وتمثل إحدى أهم ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية، مؤكدًا أن القاهرة والرياض بما تمتلكانه من ثقل سياسي واستراتيجي وقدرة على التأثير، تشكلان معًا صمام أمان رئيسيًا في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

العلاقات المصرية السعودية

وأوضح الشناوي، أن قوة العلاقات بين مصر والسعودية تستند إلى جذور تاريخية عميقة وروابط شعبية وأخوية ممتدة، إلى جانب توافق واضح في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية، لافتًا إلى أن هذه العلاقات أثبتت على مدار عقود قدرتها على تجاوز المتغيرات والحفاظ على ثوابت الأمن القومي العربي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكة المصرية السعودية لم تعد قاصرة على التنسيق السياسي، وإنما تمتد إلى مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة، بما يعكس طبيعة العلاقة المتطورة بين البلدين، موضحًا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تضع السعودية ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر، بما يعكس حجم المصالح الاقتصادية المتبادلة ووجود قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتعميق التكامل بين البلدين.

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

وأكد الشناوي، أن استمرار التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ضرورة للحفاظ على تماسك الموقف العربي وتعزيز قدرة المنطقة على التعامل مع الأزمات، مشددًا على أن مصر والسعودية تملكان من المقومات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ما يؤهلهما لقيادة جهود دعم الاستقرار الإقليمي، وأن الحفاظ على قوة هذه الشراكة وتطويرها يمثل مصلحة عربية مشتركة، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة.