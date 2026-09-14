برلمانية: مصر والسعودية تجمعهما علاقات تاريخية راسخة

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تظل واحدة من أكثر نماذج العلاقات العربية رسوخًا واستقرارًا، لما يجمع البلدين من تاريخ طويل من التعاون والتقارب، فضلًا عن روابط شعبية وثيقة جعلت العلاقة بين القاهرة والرياض تتجاوز الإطار الرسمي إلى علاقة راسخة بين شعبين شقيقين.

وقالت هندي إن خصوصية العلاقات المصرية السعودية تنبع من طبيعة الدور الذي تضطلع به الدولتان على المستويين العربي والإقليمي، وهو ما يجعل التنسيق المستمر بينهما ضرورة للحفاظ على المصالح المشتركة، والتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وأشادت عضو مجلس النواب، بما يجمع القيادتين المصرية والسعودية من حرص دائم على تعزيز التشاور والتنسيق، مؤكدة أن قوة العلاقات بين البلدين تمثل أحد عناصر التماسك في العالم العربي، وتدعم القدرة على التعامل مع القضايا والتحديات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها.

العلاقات المصرية السعودية

وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية أثبتت على مدار عقود قدرتها على تجاوز مختلف الظروف والمتغيرات، بفضل وجود إرادة حقيقية للحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها بما يتناسب مع تطورات المرحلة، مشيرة إلى أن استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين يصب في صالح الأمن القومي العربي.

وأكدت هندي أن التقارب بين الشعبين المصري والسعودي يمثل ركيزة أساسية في قوة العلاقات بين البلدين، فهناك مساحة واسعة من التداخل الثقافي والاجتماعي والإنساني، إلى جانب تاريخ مشترك من المواقف والتجارب التي عززت مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل.

وشددت النائبة سچى عمرو هندي على أن مصر والسعودية تمتلكان مقومات كبيرة لمواصلة العمل المشترك في مختلف الملفات، معربة عن ثقتها في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق بما يعكس عمق العلاقة بين البلدين ويحافظ على مكانتها كنموذج للعلاقات العربية الراسخة.