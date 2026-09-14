برلماني: مصر نموذج راسخ للتعايش.. والحوار بين الأديان ضرورة لمواجهة التعصب والانقسام

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجًا راسخًا للتعايش وقبول الآخر، باعتبارها ملتقى للحضارات والثقافات، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة المجتمع وتنوعه يمثل أحد الثوابت الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أمام اجتماع الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، الذي يناقش مقاربات التنفيذ العملي لإعلانات الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الحوار بين البرلمانات والأديان.

مواجهة التعصب تبدأ بتعزيز الحوار

وقال شريف باشا إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، والتي تفرض ضرورة توسيع مساحات الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، ومواجهة الممارسات والأفكار التي تغذي الانقسام والتعصب والكراهية.

وأوضح أن رؤية الدولة المصرية في هذا الملف ترتكز على مجموعة من المبادئ، في مقدمتها ترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر، وصون حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب الحفاظ على وحدة النسيج الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

التنوع الديني والثقافي مصدر قوة

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن مصر تنظر إلى التنوع الديني والثقافي باعتباره عنصر إثراء للمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التنوع يتطلب نشر ثقافة الاحترام المتبادل، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مفهوم المواطنة التي يتساوى في إطارها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.

البرلمانات والمؤسسات الدينية.. جسور لمواجهة التطرف

وشدد شريف باشا على أهمية الحوار بين البرلمانات والمؤسسات والقيادات الدينية، لما يمكن أن يحققه من بناء جسور الثقة، ونشر ثقافة التسامح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوسيع دوائر التفاهم بين مختلف مكونات المجتمعات.

وأكد أن نجاح الحوار لا يجب أن يتوقف عند تبادل وجهات النظر، وإنما ينبغي أن يتحول إلى خطوات عملية تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، ومواجهة الأفكار التي تغذي التطرف والانقسام، وترسيخ قيم الاعتدال وقبول الآخر.

الأزهر والكنيسة ركيزتان للاعتدال والتسامح

ولفت رئيس لجنة الصحة إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية الوطنية في نشر الفكر الوسطي والمستنير، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية يمثلان ركيزتين أساسيتين في دعم قيم الاعتدال والتسامح والمواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي.

تحويل مبادئ التسامح إلى ممارسة مستدامة

وأوضح شريف باشا أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الاتفاق على أهمية الحوار والتسامح، وإنما في تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات مجتمعية ومؤسسية مستدامة، قادرة على حماية المجتمعات من التعصب والانقسام وتعزيز احترام التنوع والتعايش السلمي.

وأكد أن مصر، انطلاقًا من تاريخها وتجربتها الوطنية، ستظل داعمة لكل جهد جاد يستهدف تعزيز الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمنًا واستقرارًا واحترامًا للإنسان وكرامته.

شريف باشا: احترام التنوع دعامة للاستقرار

وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على أن احترام التنوع وقبول الآخر والحوار القائم على الاحترام المتبادل لا تمثل مجرد مبادئ أخلاقية، وإنما تعد ركائز أساسية لأمن المجتمعات واستقرار الدول، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.