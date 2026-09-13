نائب رئيس الوزراء يستقبل مسؤولا فى مجلس النواب التايلاندي لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم،ليرتساك باتاناشايكول، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمملكة تايلاند، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والسفير ثاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى القاهرة، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.



وتناول اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية التايلاندية، وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية والتعليمية، إلى جانب مناقشة آليات زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات التايلاندية والتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بالوفد التايلاندي، مؤكدًا عمق وتميز العلاقات التي تجمع مصر وتايلاند، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متزايد خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن حرص الحكومة المصرية على البناء على ما تحقق من تعاون، والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.



وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حرص الحكومة المصرية على مواصلة تطوير التعاون مع تايلاند في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والصناعية والتعليمية والثقافية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي أولوية كبيرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة، بما يدعم توسع المستثمرين ويعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.



واستعرض الدكتور حسين عيسى أبرز المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا محوريًا للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلا عن الحوافز التي توفرها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين، مشيرا في هذا الصدد إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من طفرة في تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، ويتيح للشركات اتخاذ السوق المصرية قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.



وفي هذا الإطار، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشركات التايلاندية ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصري، والتوسع في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين التايلانديين، بما يسهم في تعزيز وجودهم وتوسيع نطاق أعمالهم في مصر، ومشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



من جانبه، أعرب ليرتساك باتاناشايكول عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وتايلاند، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والبرلمانية. وأشار إلى اهتمام الشركات التايلاندية بتوسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر.



كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للطلاب التايلانديين الدارسين في مصر، مؤكدًا أهمية استمرار وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في دفع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بين البلدين، إلى جانب التطلع إلى تعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة والاستثمار، ويعزز التواصل والتقارب بين الشعبين الصديقين.



وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية التايلاندية بما يسهم في تعزيز التعاون وتوسيع مجالاته، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، ويدعم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الصداقة والعلاقات بين مصر وتايلاند وشعبيهما الصديقين.