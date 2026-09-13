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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في قضية فض اعتصام النهضة لـ 12 أكتوبر

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم الأحد، تأجيل استئناف متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تدبير المتهم- وآخرين “سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة”- تجمهرا، هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم؛ نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

محكمة جنايات مستأنف بدر مجمع محاكم بدر فض اعتصام النهضة استئناف متهم إرهاب

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