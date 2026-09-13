استشاري تغذية علاجية تكشف الوجبة المثالية للرياضيين وتحذر من الأطعمة الثقيلة

كشفت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، عن النظام الغذائي الأنسب للرياضيين قبل ممارسة التمارين، موضحة أن تنظيم الوجبات وتوقيتها يلعبان دورًا مهمًا في توفير الطاقة اللازمة للجسم أثناء التمرين.

النظام الغذائي اليومي

وأوضحت ريهام صفوت، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الغذائي اليومي يتضمن 3 وجبات رئيسية، هي الإفطار والغداء والعشاء، إلى جانب الوجبات البينية التي يتم تناولها بينها وفقًا لاحتياجات كل شخص.

وأشارت استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين إلى أن الوجبة الرئيسية التي تحتوي على النشويات والبروتين والدهون النافعة يمكن تناولها قبل ممارسة التمرين، مؤكدة أن توقيت الوجبة وطبيعة مكوناتها يختلفان من شخص لآخر وفقًا لقدرة الجسم على الهضم واحتياجاته الغذائية.

وجبة خفيفة قبل التمرين بساعة

وأكدت ريهام صفوت أن هناك فروقًا فردية بين الأشخاص فيما يتعلق بعملية الهضم والتعامل مع الطعام، وكذلك سرعة الاحتياج إلى الوجبات البينية، وهو ما يجعل النظام الغذائي غير موحد لجميع الرياضيين.

وشددت على أنه قبل الدخول إلى التمرين بساعة، يفضل تناول وجبة سهلة الهضم تعتمد على النشويات فقط، حتى تكون خفيفة على المعدة وتساعد على توفير الطاقة اللازمة لممارسة النشاط البدني.

وضربت عدة أمثلة على الوجبات التي يمكن تناولها قبل التمرين، من بينها الموز والتمر والعصير الفريش غير المضاف إليه السكر، بالإضافة إلى البطاطا.

البطاطا خيار مناسب للرياضيين

ولفتت استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين إلى أن البطاطا تعد من الخيارات الغذائية المفيدة للرياضيين، موضحة أنها من الوجبات المناسبة التي يمكن تناولها قبل ممارسة التمرينات.

واختتمت الدكتورة ريهام صفوت حديثها بالتأكيد على أهمية اختيار الوجبة المناسبة قبل التمرين، بما يتناسب مع طبيعة الجسم وقدرته على الهضم واحتياجاته من الطاقة.